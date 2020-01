كريستيانو رونالدو يسجل الـ “هاتريك” رقم 56 في مسيرته

روما – أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، الـ “هاتريك” رقم 56 في مسيرته والأولى في السيري آ، خلال مواجهة كالياري الاثنين بالدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي انتهت بفوز البيانكونيري برباعية نظيفة.

واستهل النجم البرتغالي عام 2020 بأداء كبير ووصوله للهدف رقم 13 له في الدوري الإيطالي، وبفارق 6 أهداف عن هداف البطولة تشيرو إيموبيلي، إضافة إلى تصدر نادي “السيدة العجوز” لترتيب المسابقة مناصفة مع انتر ميلان برصيد 45 نقطة.

Amazing feeling to kick off 2020 with a hat-trick and a victory!⚽⚽⚽💪🏽#finoallafine #forzajuve pic.twitter.com/M8XD1ZQrhl

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 6, 2020