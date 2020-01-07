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كريستيانو رونالدو يسجل الـ “هاتريك” رقم 56 في مسيرته

منذ ساعة واحدة

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روما – أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، الـ “هاتريك” رقم 56 في مسيرته والأولى في السيري آ، خلال مواجهة كالياري الاثنين بالدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي انتهت بفوز البيانكونيري برباعية نظيفة.

واستهل النجم البرتغالي عام 2020 بأداء كبير ووصوله للهدف رقم 13 له في الدوري الإيطالي، وبفارق 6 أهداف عن هداف البطولة تشيرو إيموبيلي، إضافة إلى تصدر نادي “السيدة العجوز” لترتيب المسابقة مناصفة مع انتر ميلان برصيد 45 نقطة.

ووصل رونالدو للـ”هاتريك” رقم 56 في مسيرته سواء مع الأندية التي لعب لصفوفها أو مع المنتخب البرتغالي، وتعد هذه هي الثلاثية الأولى له بـ “السيري آ” منذ انضمامه لليوفي في صيف عام 2018 قادما من ريال مدريد.

وقال النجم البرتغالي في تصريحات لقناة (سكاي سبورت) عقب انتهاء اللقاء: “أهم شيء هو الفريق، نحن نلعب بشكل جيد للغاية، تسجيل الأهداف دائما ما يجلب السعادة ولكن الأهم من ذلك هو الفوز وتخطي الإنتر في الترتيب، نحن نتحسن مباراة تلو الأخرى وليس فقط دفاعيا ولكن في الهجوم ووسط الملعب أيضا”. (إفي)

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