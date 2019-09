لندن – أقر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه شعر بالألم بسبب التشكيك في نزاهته، على خلفية الاتهام بالاغتصاب الذي وجهته إليه عارضة أزياء في الولايات المتحدة عام 2009، قبل أن تقفل السلطات الأميركية الملف لعدم كفاية الأدلة ضده.

وقال نجم يوفنتوس الإيطالي في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان ستبث كاملة اليوم الثلاثاء: “لقد تلاعبوا بكرامتي، الأمر قاس، لديّ صديقة حميمة، وعائلة وأطفال. عندما يتم التشكيك بنزاهتك فهذا مؤلم”.

وتابع المتوج بكأس أمم أوروبا 2016 مع منتخب البرتغال: “أذكر أنه في يوم من الأيام كنت أشاهد الأخبار على شاشة التلفزيون مع صديقتي في غرفة الجلوس، وكانوا يتكلمون عن كريستيانو رونالدو، قام بهذا وذاك وفور سماع أطفالي يغادرون غرفهم، عمدت الى تبديل القناة لأنني كنت منزعجا، لم أرد أن يسمع كريستيانو جونيور انتقادات عن والده بسبب قضية سيئة”.

وكانت عارضة الأزياء السابقة الاميركية كاثرين مايورغا اتهمت أفضل لاعب كرة قدم في العالم 5 مرات باغتصابها عام 2009 في غرفة أحد فنادق لاس فيغاس، في اتهامات نفاها النجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد.

