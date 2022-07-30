كريستيانو رونالدو يظهر في تدريبات مانشستر يونايتد -صورة

ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد لأول مرة في مقر تدريبات مانشستر يونايتد “كارينجتون” منذ انطلاق الفترة التحضيرية.

تقارير صحفية ذكرت أن رونالدو يسعى للرحيل عن مانشستر يونايتد مع تبقي موسم واحد في عقده مع النادي، وذلك لشعوره بالاستياء من تقاعس الإدارة وعدم إبرام صفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فضلا عن غياب الفريق عن النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

رونالدو غاب عن معظم فترات معسكر مانشستر يونايتد التحضيري، بحجة الظروف العائلية، ولم يعود إلى مدينة “مانشستر” إلا مساء الإثنين الماضي، حيث عقد جلسة وصفت بالعاصفة مع مسؤولي اليونايتد بحضور وكيله أعماله خورخي مينديز، لبحث مستقبله.

واليوم، نشر رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة له في مقر تدريبات مانشستر يونايتد رفقة عدد من اللاعبين الشباب يتقدمهم لاعب الوسط التونسي حنبعل المجبري، وكتب عليها: “العمل مستمر”.

وكان رونالدو أعلن عبر موقع “إنستجرام”، مساء الجمعة، نيته المشاركة في مباراة مانشستر يونايتد الودية ضد رايو فاليكانو، غدا الأحد، بعدما غاب عن ودية فريقه اليوم أمام أتلتيكو مدريد، ما اعتبر مؤشرا على تراجعه عن فكرة الرحيل والاستمرار مع مانشستر يونايتد في الموسم المقبل. وكالات