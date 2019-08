روما – عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تدريبات فريقه يوفنتوس الإيطالي، بعد أيام من التدرب منفردا بسبب بعض الآلام العضلية، وذلك استعدادا لضربة بداية “السيري آ” السبت المقبل خارج الديار أمام بارما على ملعب (إنيو تارديني).

وافتقد “البيانكونيري” لخدمات النجم البرتغالي في آخر مواجهتين وديتين أمام فريق الشباب بالنادي وتريستينا، قبل أن ينضم إلى زملائه خلال مران أمس الاثنين بشكل طبيعي، ليعلن جاهزيته لمباراة الافتتاح في الموسم.

Back on track and focused on the first game of the season ⚽️👌🏻💪🏻 pic.twitter.com/2ugBRV1ccL

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 19, 2019