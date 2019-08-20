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كريستيانو رونالدو يعود إلى تدريبات يوفنتوس

استعدادا لانطلاقة "السيري آ"

منذ ساعتين

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روما – عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تدريبات فريقه يوفنتوس الإيطالي، بعد أيام من التدرب منفردا بسبب بعض الآلام العضلية، وذلك استعدادا لضربة بداية “السيري آ” السبت المقبل خارج الديار أمام بارما على ملعب (إنيو تارديني).

وافتقد “البيانكونيري” لخدمات النجم البرتغالي في آخر مواجهتين وديتين أمام فريق الشباب بالنادي وتريستينا، قبل أن ينضم إلى زملائه خلال مران أمس الاثنين بشكل طبيعي، ليعلن جاهزيته لمباراة الافتتاح في الموسم.

وأشار بطل إيطاليا في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إلى أن: “الدون انضم بشكل طبيعي للتدريبات الجماعية، بينما غاب المدرب ماوريسيو ساري بسبب إصابته بالتهاب رئوي”، حيث سيحاول مدرب تشيلسي الإنجليزي السابق التعافي سريعا ليجلس على مقعد المدير الفني أمام بارما يوم السبت المقبل. (إفي)

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