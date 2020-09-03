كريستيانو رونالدو يغيب عن تدريبات المنتخب بسبب إصابة في إصبع قدمه

لشبونة – غاب النجم كريستيانو رونالدو الخميس عن تدريبات المنتخب البرتغالي الذي يستعد لمباريات دوري الأمم الأوروبية، بسبب التهاب في إصبع قدمه.

ووفقا للنشرة الصادرة عن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، فإن اللاعب يعاني من التهاب في أحد أصابع القدم اليمنى ولذا فقد تقرر علاجه بمضاد حيوي.

ولم يعلن الاتحاد عن الأيام التي سيحتاجها رونالدو للتعافي وإذا ما كان سيلحق مواجهة كرواتيا بدوري الأمم المقرر لها السبت المقبل على ملعب (دو دراجاو).

ووفقا لمنتخب “البحارة”، سيتم تقييم حالة نجم فريق يوفنتوس يوميا لمعرفة مدى تطور حالته. (إفي)