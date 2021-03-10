كريستيانو رونالدو يفشل بالتسجيل في الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 15 عاما

روما – ودّع مهاجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، دوري أبطال أوروبا في دور الـ 16 للموسم الثاني على التوالي، على يد بورتو البرتغالي بعد خروجه العام الماضي أمام ليون الفرنسي، ولم يسجل في الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 15 عاما.

ومنذ رحيله عن لريال مدريد وانضمامه إلى نادي (السيدة العجوز) في 2018، كانت أفضل نتيجة لكريستيانو هي الوصول إلى ربع النهائي في موسمه الأول في تورينو، لكنه سقط أمام أياكس الهولندي.

وإذا ما كان صاروخ ماديرا، بطل أوروبا خمس مرات والهداف التاريخي للمسابقة، وكان حاسما في دور الـ 16 موسم 2018-2019 أمام أتلتيكو مدريد، حيث أحرز ثلاثية هائلة، فإن النجم البرتغالي لم يكن لديه فرصة للتحرك أو خلق فرص تهديفية أمس ولم يستطع تجنب فشل أوروبي جديد لفريقه.

ولم تكن ثنائية الإيطالي فيديريكو كييزا كافية لتخطى بورتو العنيد، على الرغم من حقيقة أن النادي البرتغالي لعب بعشرة لاعبين لمدة 36 دقيقة من الشوط الثاني و30 دقيقة في الوقت الإضافي.

ونجح بورتو في خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي بمجموع المباراتين 4-4 متفوقا بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض، حيث كان يوفنتوس خسر مباراة الذهاب خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف. (إفي)