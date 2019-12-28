كريستيانو رونالدو يكشف عن مستقبله بعد اعتزاله اللعب

روما – أكد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أنه سيعتزل اللعب حين يجبره جسده على ذلك، وأنه سيكمل دراسته وسيصبح ممثلا عقب التوقف عن لعب كرة القدم.

وفي ندوة حملت عنوان “مواجهة التحديات على نهج كريستيانو” ضمن فعاليات النسخة الـ14 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي السبت، قال المهاجم الذي سيتم 35 عاما في شباط (فبراير) القادم: “لم أشهد موسما سيئا في حياتي لأنني مستعد للتحديات دائما”.

Cristiano Ronaldo wishes to be an actor after retirement#CristianoRonaldohttps://t.co/zDbjAEupfj — The Statesman (@TheStatesmanLtd) December 28, 2019

وأضاف في تصريحات أوردتها صحيفة (فوتبول إيطاليا) الرياضية: “ألعب دائما بهدف الفوز، في اللحظة التي سأشعر فيها بأن جسدي لا يستجيب بالشكل المناسب في الملاعب، وقتها سأعلم أنه حان وقت الاعتزال”.

وأبرز لاعب ريال مدريد السابق، أنه: “منذ سنوات كان العمر المثالي للاعتزال هو 30 أو 32 عاما، أما الآن يمكنك أن ترى لاعبين عمرهم 40 عاما”.

10 years. 555 goals. What a decade for @Cristiano Ronaldo! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/cs7ipAAoaY — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 27, 2019

وعن خططه عقب اعتزال اللعب، قال بطل أوروبا مع منتخب البرتغال في العام 2016 أنه يريد استئناف دراسته والعمل كممثل، وقال كريستيانو: “حين اعتزل كرة القدم أود أن أستكمل دراستي. إنني أركز كثيرا على الدراسة والتعلم لأن القدر الذي درسته للأسف لا يمنحني أجوبة على كل الأسئلة التي تدور في رأسي، ما يستحوذ على اهتمامي هو فكرة محاولة التمثيل في فيلم”.

يشار إلى أن عقد كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس يمتد حتى عام 2022 حين يصبح في السابعة والثلاثين من عمره.(إفي)