كريستيانو رونالدو يكشف عن مستقبله بعد اعتزاله اللعب

روما – أكد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أنه سيعتزل اللعب حين يجبره جسده على ذلك، وأنه سيكمل دراسته وسيصبح ممثلا عقب التوقف عن لعب كرة القدم.

وفي ندوة حملت عنوان “مواجهة التحديات على نهج كريستيانو” ضمن فعاليات النسخة الـ14 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي السبت، قال المهاجم الذي سيتم 35 عاما في شباط (فبراير) القادم: “لم أشهد موسما سيئا في حياتي لأنني مستعد للتحديات دائما”.

