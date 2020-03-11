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كريستيانو رونالدو يلجأ إلى البرتغال هربا من “فيروس كورونا”

منذ ساعة واحدة

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لشبونة – قرر المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو “اللجوء” في مسقط رأسه مدينة فونشال برفقة أسرته، ليبتعد بذلك عن وباء كورونا المتفشي في إيطاليا، والبقاء مع والدته التي ترقد منذ الثاني من الشهر الجاري بالمستشفى بعد تعرضها لسكتة دماغية.

وذكرت وسائل إعلام محلية في الساعات الأخيرة أن لاعب يوفنتوس الإيطالي يتواجد مع رفيقته العاطفية جورجينا رودريجيز وأبناؤه بمنزله في فونشال بجزيرة ماديرا.

ونظرا للحالة الصحية لوالدته وتوقف الدوري الإيطالي، تتكهن المصادر المحلية بأن اللاعب ربما يفكر في تمضية المزيد من الأيام في البرتغال.

كان رونالدو قد خاض آخر مباراة، رقم ألف في مسيرته الكروية، في الثامن من الشهر الجاري أمام إنتر ميلان، وليس معلوما بعد ما إذا كان الكالتشو سيستأنف أم لا بعد إلغاء كافة الأحداث الرياضية في إيطاليا بناء على قرار حكومة روما بسبب انتشار فيروس كورونا. (إفي)

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