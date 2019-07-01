كريستيانو رونالدو يواصل تدريباته في ايام عطلته

لشبونة – يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي تدريباته حتى في العطلات ، والتي تجمع بين رحلات بالقوارب والعشاء في لشبونة وتمارين السرعة تحت أعين أحد عدائي النخبة.

وبعد قضاء “الدون البرتغالي” عدّة أيام في اليونان ، يُقيم النجم البرتغالي حاليا في بلاده ، حيث قام بنشر مقاطع له عن كيفية استعداده قبل العودة إلى معسكر إعداد “السيدة العجوز” للموسم الجديد.

وتتركز تدريبات رونالدو خلال هذه الأيام على السرعة ، وذلك وفقا لما ظهر خلال مقطع فيديو قام بعرضه على حسابه الشخصي بتطبيق (إنستغرام) وكان يتواجد فيه داخل مركز رياضي برتغالي.

وعلّق النجم البرتغالي على الفيديو قائلاً : “التدريب مع زميلي داخل مضمار الركض كان تجربة كبيرة” ، في إشارة إلى “استاذه” بالمقطع المصور، العداء النيجيري السابق فرانسيس أوبيكويلو الذي حصل على فضية سباق الـ100 متر في دورة الألعاب الأوليمبية في أثينا عام 2004. (إفي)