كريستيانو رونالدو يُغازل ريال مدريد ويُشيد بصفقات برشلونة في الميركاتو

مدريد – أكد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد الإسباني سابقا، أن “النادي الملكي” يعد الأكثر تأثيرا في مسيرته الرياضية.

وتذكر النجم البرتغالي بتأثر شديد، خلال تسلمه جائزة (أساطير ماركا) في مدريد من الصحيفة الإسبانية ذائعة الصيت، السنوات الرائعة التي قضاها بقميص “الميرينجي” وفوزه معه بـ 4 ألقاب في دوري الأبطال، بالإضافة إلى بطولات أخرى كثيرة.

Cristiano Ronaldo 💬:

"Manchester United and Real Madrid I miss both, but I spent more time in Madrid, my children grew up here and my girlfriend is from here, so I miss Madrid even more."#MUFC 🔴 pic.twitter.com/VQbdlvPuKY

