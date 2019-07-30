كريستيانو رونالدو يُغازل ريال مدريد ويُشيد بصفقات برشلونة في الميركاتو

مدريد – أكد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد الإسباني سابقا، أن “النادي الملكي” يعد الأكثر تأثيرا في مسيرته الرياضية.

وتذكر النجم البرتغالي بتأثر شديد، خلال تسلمه جائزة (أساطير ماركا) في مدريد من الصحيفة الإسبانية ذائعة الصيت، السنوات الرائعة التي قضاها بقميص “الميرينجي” وفوزه معه بـ 4 ألقاب في دوري الأبطال، بالإضافة إلى بطولات أخرى كثيرة.

Cristiano Ronaldo 💬:

"Manchester United and Real Madrid I miss both, but I spent more time in Madrid, my children grew up here and my girlfriend is from here, so I miss Madrid even more."#MUFC 🔴 pic.twitter.com/VQbdlvPuKY — Manchester United 🔴 (@ManUnited_ENG_) July 29, 2019

وقال رونالدو في تصريحاته: “مدريد مدينة أثرت في كثيرا، ليس فقط على المستوى الرياضي، ولكني الشخصي أيضا، الريال هو النادي الأكثر تأثيرا في مسيرتي، لقد لعبت 9 سنوات مع ريال مدريد، ولدي حنين خاص للغاية لمدريد”.

وأضاف: “افتقد النادي والمدينة، ولكن هذه هي ظروف الحياة، لقد قضيت سنوات عديدة في الريال، وأطفالي كبروا هنا، افتقد الريال بشدة”.

وشهد الحدث حضور رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، الذي التقط صورة مع نجم الفريق السابق لحظة استلامه للجائزة.

تسلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة "أسطورة ماركا"، التي تمنحها الصحيفة الإسبانية الشهيرة لنجوم الرياضة العالمية.#CR7MarcaLeyenda #CristianoRonaldo pic.twitter.com/FPQdSNoGWG — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 29, 2019

وأبرز النجم البرتغالي الأداء الذي قدمه الموسم الماضي بعد الرحيل عن الريال، بعد 9 سنوات في الليغا، إلى دوري مختلف تماما “السيري آ”: “الخروج من ريال مدريد بعد 9 سنوات إلى إيطاليا لم يكن سهلا، لاسيما وأنها بطولة مختلفة، وأصدقاء مختلفون، ومع بلوغي 33 عاما، ولكن هذا كان أحد أفضل مواسمي”.

كما اعتبر “الدون” أن بطولة الأمم الأوروبية التي توج بها مع البرتغالي في العام 2016 هي الأهم في مسيرته.

وقال في هذا الصدد: “كل البطولات مهمة، ولكن على مستوى الأندية، لقد فزوت بدوري الأبطال، وكاس السوبر، والليغا.. أعتقد أن لقب اليورو مع البرتغال هو الأهم في مسيرتي، لأنه يتعلق ببلدي وبعائلتي”.

⭐ @Cristiano: “A big part of this award owes to what I did at @realmadriden.”#HalaMadrid — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 29, 2019

وأكد رونالدو أنه سيحاول الفوز بلقب “التشامبيونزليغ” من جديد مع “البيانكونيري” على الرغم من صعوبة الأمر، مشيدا في الوقت ذاته بصفقات برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.

ويعد رونالدو أحد أبرز النجوم الذين ارتدوا قميص ريال مدريد عبر تاريخه، وهو الهداف التاريخي له برصيد 450 هدفا في جميع البطولات خلال 438 مباراة. (إفي)