كريستيانو ودي ليخت وبيرنارديسكي في قائمة يوفنتوس لمواجهة أتلتيكو

روما – أعلن المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، الثلاثاء عن قائمة الفريق لمواجهة أتلتيكو مدريد مساء اليوم ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وضمت البرتغالي كريستيانو رونالدو والهولندي وماتيس دي ليخت والإيطالي فيديريكو بيرنارديسكي.

وبعدما تمت إراحته في المبارة الأخيرة أمام أتلانتا بالدوري الإيطالي، استعاد كريستيانو كامل لياقته، كما أن دي ليخت وبيرنارديسكي اللذين اختتما اللقاء الأخير بمشكلات بدنية، أصبحا جاهزين لمواجهة الأتلتي مساء الثلاثاء (20:00 ت.ج.) على ملعب يوفنتوس في تورينو.

وكان دي ليخت يعاني من متاعب بسبب خلع في الكتف، بينما تعرض بيرنارديسكي لمشكلة في الصدر. ويرجح أن يكون المدافع الهولندي بين اللاعبين الـ11 بينما سيتنافس اللاعب الإيطالي على مكان في التشكيل الأساسي مع الويلزي آرون رامزي.

وسيفتقد ساري لجهود الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا المصاب في عضلة الفخذ اليمنى، لينضم إلى القائد جورجو كيلليني الغائب عن اللعب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أغسطس/آب الماضي. كما يغيب عن القائمة البرازيلي أليكس ساندرو للإصابة.

وينتظر أن يضم تشكيل فريق السيدة العجوز كلا من البولندي فويتشيك تشيسني في حراسة المرمى، والكولومبي خوان جييرمو كوادراو وبونتشي ودي ليخت وماتيا دي تشيليو في الدفاع، و ميراليم بيانيتش والألماني سامي خضيرة والفرنسي بليز ماتويدي بوسط الملعب، ورامزي وكريتسانو والأرجنتيني باولو ديبالا في الهجوم. – (إفي)