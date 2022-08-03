كريشان: اعتماد ملعب النادي يعزز حضور المدينة.. ولمسة جلال واضحة على الفريق

مهند جويلس



عمان- قال رئيس نادي معان علي كريشان، إن عودة مجمع الأميرة هيا للحياة الرياضية خلال الموسم المقبل، ستعزز من حظوظ الفريق بدوري المحترفين، من خلال المنافسة على مراكز متقدمة، إلى جانب زيادة الحضور الجماهيري ودعمه من أبناء المدينة، إضافة لجعل مدينة معان مكانا رياضيا مميزا لاحقا.

وبين كريشان، في حديث خاص لـ”الغد”، أن الإدارة الجديدة للنادي، وضعت ملعب الأميرة هيا على سلم أولوياتها من أجل خوض فريق الكرة المنافسات الرسمية المحلية على أرضيته، وهو الحق الذي لم يحصل عليه الفريق للموسم الثالث على التوالي بدوري المحترفين، ما أسهم بقلة اهتمام أبناء المدينة بفريق الكرة والنادي بشكل عام.

وأضاف: “نتلقى ردود فعل غير إيجابية من أبناء المدينة نحو دعم الفريق، بسبب عدم خوض الفريق مبارياته وتدريباته في المحافظة، الأمر الذي جعلنا نطرق أبواب الوزارات لزيادة الاهتمام بأحد أقدم المجمعات الرياضية في المملكة، الذي لم يلق اهتماما كغيره من المجمعات، دون معرفة أسباب إهماله”.

وأوضح كريشان أن إدارة النادي ستلتقي ممثلين عن وزارة الشباب الأسبوع المقبل، تهدف إلى تسريع عملية إصلاح الملعب، مبينا أنه تم معالجة بعض النقاط التي وضعها اتحاد الكرة سابقا، من خلال إصلاح الإنارة والمدرجات ومضمار الملعب، بانتظار إنهاء بعض بقية المتطلبات، واحتمالية جهوزية الملعب قبل انطلاق الموسم الكروي المقبل.

واستلم كريشان رئاسة النادي أول من أمس بالتزكية، خلفا للرئيس السابق ماجد الخوالدة، فيما تم انتخاب زياد العقايلة نائبا للرئيس، بشار كريشان أمينا للصندوق، صخر كريشان أمينا للسر، إيهاب أبو جري مديرا للنشاط الرياضي، هيثم علوش رئيسا للجنة الرياضية وفراس المغربي للجنة الثقافية.

ويعد رئيس النادي الجديد أحد الوجوه المعروفة وذات الشعبية الواسعة في معان؛ إذ إنه عضو في الهيئة العامة في النادي منذ العام 2001، إضافة إلى ترؤسه النادي 4 أعوام من قبل، وذلك من العام 2009 إلى 2013، وتسلمه العديد من المناصب الإدارية في النادي، ومنها أمين للصندوق في الدورة الماضية.

وثمنت الهيئة الإدارية الجديدة لنادي معان، جهود الرئيس السابق ماجد الخوالدة، الذي أسهم بصعود الفريق لدوري المحترفين قبل 3 مواسم للمرة الأولى في تاريخ النادي، إضافة إلى عمله المميز لخدمة أبناء النادي.

وأكد كريشان أن هناك اختلافا كليا بين توليه إدارة النادي في الماضي، وفي الفترة الحالية، نظرا لتواجد الفريق في دوري المحترفين، وزيادة الأعباء المالية على النادي، مشيرا إلى أن النادي منتسب لاتحادي الدراجات الهوائية وكرة الطاولة، مع إمكانية العودة لنشاط الشطرنج في النادي والانتساب للاتحاد، بعد غياب طويل في هذا النشاط.

وتابع: “صعود الفريق لدوري المحترفين جعلنا نقصر بحق المجالات الأخرى بالنادي كالثقافية والاجتماعية، ونهدف من خلال الإدارة الجديدة لإعادة إحياء هذه الأنشطة كما كانت سابقا، والنادي يعاني من قلة الموارد المالية، وهو العائق الوحيد الذي يواجهنا في سبيل تقدم النادي وجعله من بين أبرز الأندية المحلية”.

وكشف كريشان عن مديونية نادي معان في الفترة الحالية، التي وصلت إلى 80 ألف دينار، منها 35 ألف دينار من الموسم الماضي، مشيرا إلى أن لاعبي الفريق لم يتسلموا رواتبهم منذ شهرين، مع تأكيده أن زيادة تأخير الرواتب تسهم في قلة عطائهم داخل المستطيل الأخضر.

وعلى صعيد متصل، أبدى كريشان إعجابه بالجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة المدرب إسلام جلال، الذي وضع بصمته سريعا على الفريق، من خلال تحسن المركز على سلم ترتيب دوري المحترفين من جهة، إضافة إلى النقلة النوعية التي أحدثها عند اللاعبين من حيث الانسجام وتطور اللياقة البدنية.

وأكد كريشان أن العديد من المدربين المحليين رفضوا تدريب معان بعد استقالة المدرب السابق ديان صالح، نظرا لصعوبة المهمة والأوضاع التي يعيشها النادي، مثمنا شجاعة جلال بقبوله المهمة، وعمله الملحوظ بتغيير نفسية اللاعبين خلال فترة وجيزة.

وواصل: “رغم النتائج الإيجابية التي تحققت مؤخرا، إلا أننا لم نضمن الثبات بين الكبار، وعلينا العمل بصورة مضاعفة في الأيام المقبلة لتحقيق الهدف المنشود منذ بداية الموسم، وسنعتمد على عدد من أبناء النادي في مرحلة الإياب، بحيث سيتم إدخال 4 عناصر جديدة من سن 19 على الفريق الأول”.

وتمنى كريشان من أبناء محافظة معان، الوقوف خلف النادي ودعمه ماديا ومعنويا، من أجل انتشاله من الظروف الصعبة، إضافة إلى قبول الإدارة أفكار الجماهير حال وجودها لتطوير مسار النادي في مجالات عدة.

وأشار كريشان إلى أن الرياضة الأردنية بشكل عام تحتاج إلى زيادة المخصصات المالية من قبل الحكومة، نظرا لعدم تحقيق المبالغ المرصودة لها التطلعات، وذلك لضمان عودتها للمنافسة خارجيا، في ظل وجود كفاءات مميزة في مختلف الرياضات، التي حققت إنجازات عالمية وقارية من قبل.