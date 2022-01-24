كريشان: لا واسطة في تعيينات الوظائف القيادية

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اليوم الاثنين، أن التعيينات على الوظائف القيادية تمت جميعها دون أي واسطة، وجرت حسب الأصول من خلال لجنة مختصة ضمت 6 وزراء، إضافة إلى رئيس ديوان المحاسبة.

وأضاف كريشان في رده على انتقادات نيابية لملف التعيينات الحكومية في الوظائف القيادية خلال جلسة النواب اليوم، أن الحكومة ستقوم بدراسة ملف الاعتداءات على اراضي الخزينة وبناء منازل عليها، من خلال تفويض هذه الأراضي بأسعار مناسبة كي يتمكن أصحابها من إيصال الخدمات لها، لافتا إلى قيام الحكومة في وقت سابق بمعالجة هذه القضية في منطقة وادي الأردن.

وتعهد بالرد على كافة الاستفسارات التي أوردها النواب في هذه الجلسة من خلال الوزراء المعنيين، مؤكدا حرص الحكومة على دعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وهي موضع اهتمام جلالة الملك.

وخلال الجلسة، تحدث 38 نائباً، تحت بند ما يستجد من أعمال، حول العديد من القضايا المتعلقة بـ”تعيينات ديوان الخدمة المدنية وما يشوبها من تجاوزات” على حد تعبير بعضهم، واحتياجات بعض المستشفيات لأطباء اختصاص والتجهيزات الضرورية.

ودعوا إلى تزويد بعض مدارس وزارة التربية والتعليم باحتياجاتها، ومعالجة ما وصفوه بـ”التخبط الإعلامي في عمل لجنة الأوبئة”، والتعرفة الكهربائية، وإعادة النظر برواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، والسير قدماً بقانون العفو العام، مع الدعوة لنزول الوزراء إلى الميدان والاطلاع عن قرب على واقع التنمية، ومعالجة قضايا المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

كما طالب نواب بدعم القوات المسلحة وتحديداً “حرس الحدود” وتحسين رواتبهم وتزويدهم بالمعدات اللازمة لعملهم؛ نظرا للمخاطر التي يتعرضون لها، وتعويض المزارعين عن الأضرار نتيجة المنخفض، وتوفير قروض ميسرة لهم مع توفير أسواق لمنتجاتهم، إضافة إلى دعم مربي الثروة الحيوانية.