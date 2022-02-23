كريشان: لجنة للتحقيق في إحالة ضباط جمارك إلى التقاعد

جهاد المنسي

قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن الحكومة ستشكل لجنة للتحقيق في إحالة ضباط في الجمارك إلى التقاعد، وإن العديد من الشكاوى والملاحظات وردت إلى الحكومة.

وأضاف كريسان، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستحقق فيما حدث وستضع مجلس النواب في صورة نتائج التحقيق، مبينا أنه لا يوجد أي وزير يحاول الإساءة لمجلس النواب، ولا يوجد أي إساءة متعمدة من أي وزير للمجلس.

وكان النائب عبد الله عواد قد تحدث في بداية الجلسة حول احالة عدد من الضباط في دائرة الجمارك إلى التقاعد، منوها إلى أن بعص المحالين على التقاعد لا يستحقون ذلك وان الاحالات كيدية.