كريشان: لن يتم تعيين أي عامل وافد كعامل وطن في البلديات

صابرين طعيمات – زار نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، اليوم ، 5 بلديات وهي بلدية باب عمان وبلدية جرش الكبرى وبلدية برما وبلدية النسيم وبلدية المعراض التابعة لمحافظة جرش .

واستمع الوزير كريشان التي رافقه فيها نائب محافظ جرش حمد الكرازنة ، وعدد من نواب محافظة جرش خلال الزيارة، والوفد المرافق لرؤساء البلديات الخمس لأهم الإنجازات التي تمت خلال الفترة السابقة، وإلى التحديات التي تواجههم في العمل البلدي.

واعلن كريشان انه لن يتم تعيين اي عامل وافد كعامل وطن في البلديات مشيرا إلى انه قد تم تعيين 144 عامل وطن خلال السنوات الماضية ، وأكد خلال الزيارة على ضرورة تلبية إحتياجات ومطالب المواطنين وفق الإمكانيات المتوفرة وزيادة عوائد المحروقات للبلديات وتحمل جزء من تكلفة فاتورة الكهرباء .

وشدد على عدم السماح بشراء آليات مستعملة لإرتفاع تكلفة صيانتها ، موعزا بدراسة إنشاء محطة تحويلية للنفايات تتوسط بلديات محافظة جرش وتكون بعيدة عن التجمعات السكانية ومطابقة للشروط والمواصفات ، وعمل دراسة تقييم لإثار اللجوء السوري في كافة محافظات الممكلة .

وسيتم دراسة إنشاء صندوق إدخار ومكأفات نهاية الخدمة لكافة موظفين البلديات وعمل مقاصة مع الضمان لتسديد مستحقاتها على البلديات ، إضافة لإعداد دراسة المناطق التي بحاجة إلى إعادة تنظيط من أجل الموافقة عليها بإستثناء المناطق الزراعية بحسب كريشان .

وأعلن عن تخصيص مبلغ مليون دينار لغايات تعبية الشوارع في مناطق بلدية جرش الكبرى وتأمينها ب300 حاوية والموافقة على تخصيص مبلغ 60 الف دينار لشراء أجهزة مساحة للبلدية .

بدوره طالب رئيس بلدية باب عمان عامر الزبون بإنشاء محكمة للبلدية ومبنى مستملك .

ودعا رئيس بلدية برما بتمويل مشروع توسعة مبنى تجاري ورصد مبالغ مالية لتعبيد الشوارع .

وطالب رئيس بلدية النسيم عبدالغفور الحراحشة بدعم البلدية بآليات ومخصصات تعبية الشوارع.

وأكد كريشان، خلال الزيارة، أهمية دور البلديات، التي تعتبر اللبنة الأولى للديمقراطية، ولها دور سياسي وتنموي، إضافةً إلى دورها الخدمي، داعيا إلى الاستثمار مع القطاع الخاص لإنجاح استثمار البلديات، مؤكداً أهمية المجالس المحلية، ومطالباً باستثمار المنح بالشكل المناسب.

كما أكد على أهمية المخطط الشمولي للبلديات، ومراعاة المصلحة العامة، خاصة في عملية التنظيم والشوارع، فلا يمكن أن يحصل تنظيم بدون وجود شوارع تتواكب مع التسارع العمراني، مؤكداَ عدم تفتيت ملكية الأراضي.

واستمع كريشان كذلك ، خلال زيارته، إلى عمال الوطن وأهم مطالبهم، وضرورة دعمهم.

واستقبل رئيس بلدية جرش الكبرى احمد هاشم العتوم في دار البلدية نائب رئيس الوزراء و وزير الإدارة المحلية م. توفيق كريشان و الوفد المرافق في دار بلدية جرش الكبرى. بحضور المجلس البلدي و رئيس مجلس إعمار جرش د. علي دندن و رئيس مجلس المحافظة رائد العتوم.

و استعرض رئيس بلدية جرش احمد هاشم العتوم دليل احتياجات البلدية و مناطقها حيث طالب بضرورة موافقة الوزير على عدد من المطالب ذات الأهمية و ذلك لما تعانيه البلدية من هذه الخدمات. و قد وافق نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان على عدد من هذه المطالب منها تخصيص مليون دينار من موازنة البلدية لتعبيد شوارعها و تزويد البلدية بعدد من الآليات منها ضاغطتي نفايات و مركبتين بكب دبل كبين و تركتور رش مبيدات و ثلاثة أجهزة مساحة RTK . كما وافق على أوامر تغييرية لعدد من المشاريع و العطاءات تتمثل بتخصيص ٨٤ الف لقاعة سوف و تخصيص ٨٥ الف لشارع المقبرة الجديدة. في حين وعد بدراسة امكانية تخصيص عشر دونمات لأنشاء مسلخ متخصص للحوم البيضاء والحمراء.

وتركزت مطالب رءساء البلديات الأربع الاخرى في محافظة جرش على مطالبهم بتثبيت عمال الوطن وزيادة عددهم ومطالب بزيادة مخصصات تعبيد الطرقات في القرى والبلدات ، لاسيما وأن وضعها اصبح مأساوي بعد جائحة كورورنا ، فضلا عن مطالبهم بدعم الموازنات ماديا وشراء آليات وحاويات ووحدات إنارة جديدة ودعم المشاريع الثقافية والإقتصادية ووالغستثمارية في البلديات ، وحل مشكل نقص المياه في قرى جرش وزادة عدد وجولات موظفين الغذاء والدواء .

وفي نهاية الزيارة، أكد الوزير كريشان تشكيل لجنة للوقوف على جميع مطالب وتحديات البلديات وضرورة العمل على حلها بأسرع وقت ممكن.