كريشان يزور بلديات لواء ناعور

عمان – زار نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، اليوم الأحد، 3 بلديات تقع ضمن لواء ناعور، وهي ناعور وأم البساتين، وحسبان.

واستمع الوزير كريشان، خلال الزيارة، التي رافقه فيها أمين عام الوزارة، المهندس حسين مهيدات، ومدير المجالس البلدية، الدكتور بكر الرحامنة، ومديرة هندسة البلديات لمحافظة العاصمة، المهندسة رويدا الهباهبة، من رؤساء البلديات الثلاث لأهم الإنجازات التي تمت خلال الفترة السابقة، وإلى التحديات التي تواجههم في العمل البلدي.

وأكد كريشان، خلال الزيارة، أهمية دور البلديات، التي تعتبر اللبنة الأولى للديمقراطية، ولها دور سياسي وتنموي، إضافةً إلى دورها الخدمي، داعيا إلى الاستثمار مع القطاع الخاص لإنجاح استثمار البلديات، مؤكداً أهمية المجالس المحلية، ومطالباً باستثمار المنح بالشكل المناسب.

كما أكد أهمية المخطط الشمولي للبلديات، ومراعاة المصلحة العامة، خاصة في عملية التنظيم والشوارع، فلا يمكن أن يحصل تنظيم بدون وجود شوارع تتواكب مع التسارع العمراني، مؤكداَ عدم تفتيت ملكية الأراضي.

واستمع كريشان، خلال زيارته، إلى عمال الوطن وأهم مطالبهم، وضرورة دعمهم.

وقال رئيس بلدية ناعور، زايد السواعير، إن البلدية عملت خلال الفترة السابقة على ضبط النفقات، حيث كانت المديونية تقدر بـ 2 مليون دينار عند إستلام المجلس البلدي الحالي، وتشكل رواتب الموظفين 24 بالمئة من موازنة البلدية حالياّ، مبينا أن البلدية أنجزت 80 بالمئة من أعمال تصريف المياه.

وطالب بضرورة العمل على إنجاز المخطط الشمولي، وتوزيع المنح على أسس واضحة، ومراجعة قانون الأبنية، وتثبيت 13 عامل وطن؛ حيث مضى على تعيينهم 3 سنوات، وإعادة فتح مكتب البريد، وحاجة البلدية إلى مقبرة، وتنفيذ مشروع الصرف الصحي.

وقال رئيس بلدية أم البساتين، باسم الفالح، إن مديونية البلدية بلغت 370 ألف دينار، وتعاني من مشكلة دفع عوائد التنظيم، حيث قامت بتنظيم مجموعة من الأراضي إلا أنها لم تحصل على العوائد التنظيمية المستحقة لها، مشيرا إلى حاجة البلدية إلى عبّارات أنبوبية في مناطق إلتقاء الأودية، كما طالب بزيادة عدد عمال الوطن.

وبين رئيس بلدية حسبان الجديدة، علي الغانم، أن البلدية تنقسم إلى 3 مناطق، وهي حسبان والمشقر والعال بمساحة كلية تبلغ 33 كيلو مترا ويسكن فيها 33620 ألف نسمة، مشيرا إلى أهم الإنجازات مثل إنشاء مبنى للبلدية وصالات للمناسبات ومجمع تجاري، مطالبا بزيادة عدد كادر البلدية، وأمور تتعلق بتنظيم بعض الأحواض.

وفي نهاية الزيارة، أكد الوزير كريشان تشكيل لجنة للوقوف على جميع مطالب وتحديات البلديات وضرورة العمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

وحضر اللقاء نائبا اللواء أسامة العجارمة وفراس السواعير، ومتصرف اللواء سطام المجالي، وأعضاء المجالس البلدية والمحلية، وعضو اللامركزية. -(بترا)