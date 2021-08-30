كريشان: يشترط إقامة الناخب ضمن حدود البلدية للحصول على خدماتها

عمان– قال نائب رئيس الوزراء وزير الغدارة المحلية توفيق كريشان، إنه يشترط على الناخب في الانتخابات البلدية، أن يكون مقيما ضمن حدود البلدية للحصول على خدمات البلدية.

وأضاف كرشان تحت قبة البرلمان اليوم الإثنين، أن البند 5 من الفقرة أ من المادة 37 في مشروع قانون البلديات واللامركزية، هي مادة مستقرة بالتشريع.

ويعني مصطلح الناخب المقيم، وفقا لكريشان، الناخب الذي يمتلك منزلا في المنطقة المعنية ويتردد عليه ويستفيد من خدمات البلدية ضمن منطقته.

وعن حالات إلغاء نتائج الانتخابات وإعادة الاقتراع أو الفرز أو كليهما، الواردة في البند 18 من ذات المادة، أكد كريشان أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي من تحدد هذه الحالات وتوضحها.

وأشار إلى أنه في غالب الأحيان تكون حالات إلغاء نتائج الانتخابات مرتبطة بالعبث بأوراق الاقتراع والعبث بصناديق الاقتراع.

وشدد على أن الحكومة لا تتدخل بالعملية الانتخابية، وأنه من يكلف بتنفيذها وفق القانون، هي الهيئة المستقلة للانتخاب.