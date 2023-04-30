كريشان يُكرّم غداً الفائزين بجائزة أفضل عامل وطن

يرعى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان صباح يوم غد الإثنين، في المركز الثقافي الملكي، حفل تكريم عمّال الوطن من مختلف بلديات المملكة؛ والذين فازوا بجائزة أفضل عامل وطن التي نظمتها الوزارة، وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميّز.

ويحضر حفل التكريم الذي يقام بمناسبة احتفالات المملكة بيوم العمّال العالمي الذي يصادف غداً؛ رئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة ورؤساء النقابات المهنية، والمدير التنفيذي لجائزة الملك عبدالله الثاني للتميّز الدكتور إبراهيم الروابدة وعدد من رؤساء البلديات وكبار المسؤولين بوزارة الإدارة المحلية.-(بترا)