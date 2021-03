كريم بنزيمة يشارك في مران الريال الجماعي قبل الدربي – فيديو

مدريد – كانت عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة هي الخبر الإيجابي خلال مران ريال مدريد الجمعة وقبل يومين من مواجهة الدربي أمام أتلتيكو مدريد، وذلك بعد تأقلمه مع ديناميكية المجموعة وبشعور جيد وإتمام المران بأكمله تحت إمرة المدرب زين الدين زيدان.

⚔️ Preparing for the derby ahead! 🔊 ON!#AtletiRealMadrid pic.twitter.com/Vo9GXAh9ev

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) March 4, 2021