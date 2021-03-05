كريم بنزيمة يشارك في مران الريال الجماعي قبل الدربي – فيديو

مدريد – كانت عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة هي الخبر الإيجابي خلال مران ريال مدريد الجمعة وقبل يومين من مواجهة الدربي أمام أتلتيكو مدريد، وذلك بعد تأقلمه مع ديناميكية المجموعة وبشعور جيد وإتمام المران بأكمله تحت إمرة المدرب زين الدين زيدان.

ويبدو أن مشكلات الخط الهجومي التي عانى منها زيزو قبيل مواجهة الأتلتي، متصدر الترتيب، قد تم حلّها. وبعد نبأ إصابة ماريانو دياز السيئ يوم الخميس، عاد بنزيمة للمران الجماعي ليزف خبرا جيدا للملكي في المقابل.

وأوضحت مصادر من داخل النادي لـ(إفي) أن المهاجم الفرنسي بدا في حالة جيدة لخوض مباراة الدربي وأنه أكمل الحصة التدريبية كلها.

وقي 19 شباط (فبراير) الماضي تأكدت إصابة بنزيمة في العضلة المقربة الكبيرة اليسرى والتي على إثرها غاب عن مواجهات بلد الوليد وريال سوسييداد في الليجا وأتالانتا بدوري الأبطال. وكانت آخر مشاركة له أمام فالنسيا في 14 من نفس الشهر.

وعلى جانب آخر، شهد المران غياب كل من سرخيو راموس وداني كارباخال وإيدن هازارد وماريانو دياز بسبب الإصابة -والذين تأكد غيابهم عن مواجهة الروخيبلانكوس- ولكن يعد كل من قائد الفريق ولاعب الوسط البلجيكي هما الأقرب للعودة والانضمام لصفوف الفريق.