“كريم” تتوسع بنقاط البيع المعتمدة لبطاقتها المدفوعة مسبقاً

عمان- أعلنت شركة “كريم” الأردن عن توفير بطاقاتها المدفوعة مسبقاً من خلال شبكتها الموسعة من نقاط البيع، والتي تتألف من قائمة طويلة من المحال التجارية التي تغطي العديد من المناطق الجغرافية الموزعة على محافظات العاصمة، وإربد، وذلك استمراراً لجهودها في تسهيل حصول عملائها ومستخدمي تطبيقها على خدماتها وفقاً لاحتياجاتهم واختياراتهم من حيث القيمة والكيلومترات، الأمر الذي يسهل حياتهم ويمنحهم خيارات منوعة أكثر بما في ذلك خيارات طرق الدفع.

وتتيح بطاقات “كريم” المدفوعة مسبقاً لعملائها إمكانية شحن محفظة “كريم” برصيد يمكن استخدامه في رحلات “كريم” أو شراء الرحلات التوفيرية أو الكيلوميترات، بدون الحاجة إلى الدفع نقداً، وبدون أن تخضع لعامل ذروة سعر الرحلة بسبب ارتفاع معدلات الطلب أو الازدحام المروري، مع إمكانية تحويل الرصيد إلى أي مستخدم شخص آخر بكبسة زر واحدة.

هذا وتتنوع فئات البطاقات المدفوعة مسبقاً التي توفرها “كريم” حسب القيمة ما بين 5 و9 و14 و20 دينارا شاملة الضريبة، كما أنها تتنوع حسب الكيلومترات ما بين 20 دينارا لكل 50 كيلومترا، و37.5 دينار لكل 100 كيلومتر.

ويمكن لعملاء “كريم” شحن البطاقة المدفوعة مسبقاً عبر تطبيق “كريم” من خلال الدخول إلى المحفظة والنقر على خيار “الشحن” ثم إدخال رقم القسيمة وتأكيد العملية.

وتأتي بطاقات “كريم” المدفوعة مسبقاً لتنضم لمجموعة الخيارات العديدة والمتنوعة التي تقدمها “كريم” للتسهيل على مستخدمي تطبيقها الحاليين، واستقطاب قاعدة متنامية من العملاء في المملكة.