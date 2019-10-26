“كريم” تثمن قرار تمديد العمر التشغيلي لمركبات “التطبيقات”

عمان- ثمنت شركة “كريم” قرار هيئة تنظيم النقل البري برفع العمر التشغيلي للمركبات العاملة من خلال التطبيقات الذكية ليصبح 7 سنوات بدلاً من 5، مشيدة بهذا القرار وانعكاساته الإيجابية على الكباتن العاملين على منصتها، التي يتمثل أبرزها في تسهيل الشروط والمتطلبات، وبالتالي تعزيز المرونة في العمل وزيادة القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، وتحسين الدخل.

وأضافت “كريم” أن العمر التشغيلي للمركبات كان هاجساً لمعظم الكباتن؛ حيث كانت التعليمات السابقة تتطلب تغيير المركبة في حال زاد عمرها على 5 سنوات للعمل على التطبيقات الذكية، الأمر الذي يكبد الكباتن مصاريف إضافية لاقتناء سيارة جديدة كل 5 سنوات، خاصة وأنه في معظم الأحوال تكون المركبة بحالة ممتازة وبإمكان الكابتن العمل عليها لفترة أطول، ومع هذا القرار سيتمكن الكابتن من العمل على سيارته لمدة سنتين إضافيتين وتقليل الالتزامات الشهرية خاصة في حال اقتراض السيارة.

وبدوره، أشار مدير عام شركة “كريم” في الأردن وفلسطين، صبري حكيم، إلى أن الشركة منذ دخولها إلى السوق الأردنية وتأسيسها قطاع النقل بالتطبيقات الذكية، لم تدخر جهداً في الاستماع لمتطلبات الكباتن والتحديات التنظيمية التي تواجههم؛ حيث كانت بدورها تطرح هذه التحديات وحلولها أمام الجهات المعنية من رئاسة الوزراء ووزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري التي كانت دائماً حريصة على تذليل العقبات في سبيل تطوير وتحديث هذا القطاع الحيوي.

هذا وتؤكد شركة “كريم” حرصها الدائم على الحفاظ على جودة خدماتها، لا سيما فيما يتعلق باتباع وتطبيق أعلى معايير السلامة والفحص الدوري للمركبات العاملة على منصتها لضمان جاهزيتها بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة لمستخدمي تطبيقها.