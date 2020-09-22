“كريم” تخفض أسعار رحلاتها وتلغي عامل الذروة

عمان- أعادت شركة “كريم ” الأردن هيكلة أسعار خدماتها لتوفر 7 بالمئة على الفئة الاقتصادية، كما أوقفت العمل بعامل الذروة على جميع رحلاتها.

وأعلنت الشركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تأتي بهدف التخفيف على جميع زبائن “كريم “، وزيادة أرباح الكباتن، مشيرة إلى أنها ستسهم بزيادة مجموع عدد الرحلات اليومية، وبالتالي زيادة إجمالي الأرباح اليومية للكباتن.

وقال مدير عام الشركة في الأردن والعراق محمد الحكيم، إن الشركة حريصة على تقديم خدمة بأسعار تنافسية وبأعلى جودة بنفس الوقت، فضلا عن إيجاد حلول للتحديات المحلية عبر دراسة احتياجات السوق، وتعديل وتطوير خدمات كريم بناء على ذلك.

وأضاف أن “كريم ” ستواصل عملها لتلبية احتياجات عملائها وكباتنها، والاستمرار في تسهيل حياتهم ومنحهم نمط حياة أفضل.

وتابع الحكيم بأن الشركة عززت من معايير الأمن والسلامة التي تضمن سلامة الكباتن والعملاء منذ بدء جائحة كورونا، مبينا أن المعايير تنوعت ما بين ضرورة ارتداء الكمامات، واستخدام معقم اليدين، ووضع فاصل بلاستيكي، وتحديد عدد الركاب في كل رحلة.

يذكر أن شركة “كريم ” تعمل على توسيع نطاق خدماتها، واستعمال وسائل التكنولوجيا المبتكرة، حيث أعلنت في آذار الماضي عن إطلاق ” سوبر أب” ليتحول تطبيق كريم لمنصة تقنية متعددة الخدمات تتضمن نقل الأفراد، ونقل البضائع وتوصيل الطعام، وخدمات الدفع الإلكتروني، ليخدم التطبيق أكثر من 33 مليون مستخدم في أكثر من 13 دولة، و100 مدينة حول العالم.-(بترا)