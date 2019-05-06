“كريم” تدعم مبادرة “بصمة عامل وطن”

عمان- انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه مختلف فئات المجتمع، شاركت شركة “كريم” بمبادرة “بصمة عامل وطن” التي نظمها “ملتقى بصمة تغيير الثقافي”، والتي تم إطلاقها بمناسبة عيد العمال وبهدف تكريم عمال الوطن على جهودهم ودورهم الكبير في المجتمع، ولنشر الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على نظافة مدينة عمّان، كون ذلك مسؤولية تقع على عاتق جميع المواطنين، بما لا يقتصر على عامل النظافة فحسب.

وقد عملت “كريم” خلال المبادرة وفي إطار مشاركتها فيها، على توزيع أكياس النفايات الموسومة بشعار الحملة “بصمة عامل وطن” على الآلاف من عملاء “كريم” في مختلف مناطق عمّان ضمن الرحلات التي تم تنفيذها وعبر كباتن شركة “كريم”، وذلك تحفيزاً لهم لتبني سلوكيات تسهم في تخفيف الجهد والعبء عن عمال الوطن، بإلقاء النفايات في هذه الأكياس حتى وضعها في الأماكن المخصصة، ما يسهم في تعزيز نظافة الشوارع. وكانت هذه الخطوة من شركة “كريم” قد جاءت كرسالة شكر منها لعمال الوطن، وتعبيراً عن الاعتزاز بهم والتقدير والاحترام لدورهم الكبير الذي يصلون معه الليل بالنهار من أجل إظهار الوجه الحضاري الجميل لمدينة عمّان.