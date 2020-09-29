“كريم” تسهل على عملائها التبرع لصالح مرضى مركز الحسين للسرطان



عمان -أعلنت شركة كريم عن تعاونها مع منصة “نوى” – إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد- لتسهيل عملية تبرع عملائها لدعم مرضى مركز الحسين للسرطان من خلال استبدال نقاط برنامج الولاء الخاص بشركة كريم.

حيث سيتم رصد التبرعات لتغطية جزء من علاج المرضى وتأمين أدويتهم وأي معدات طبية بالتنسيق مع مؤسسة الحسين للسرطان.

وتعليقا على هذا التعاون قال محمد الحكيم مدير عام شركة كريم في الأردن والعراق” يسرنا أن تساهم منصتنا التكنولوجية في تسهيل عملية التبرع لدعم مركز الحسين للسرطان بالتعاون مع “نوى”، وهذا ما هو إلا استكمال لسلسلة من المبادرات المحلية التي أطلقتها شركة كريم للإسهام في تحمل قسط من المسؤولية الوطنية ودعم من هم بحاجة للدعم من المجتمع المحلي، وكلنا أمل بأن زبائننا سيساهمون بشكل كبير لإنجاح هذه المبادرة.”

من جانبه أعلن احمد الزعبي الرئيس التنفيذي لمبادرة نوى أنه فخور بكون المنصة جزء من هذه الحملة التي تساهم في بث روح التعاون والتكافل بين افراد المجتمع عن طريق تيسير الية التبرع لمستخدمين تطبيق كريم. وأضاف ان هذا التعاون يعزز دور منصة نوى في تشبيك مختلف فئات المجتمع للعمل معاً للوصول والتأثير إيجابيا على أكبر عدد من المستفيدين في كافة أنحاء المملكة.

يذكر أن برنامج ولاء كريم Careem REWARDS على تطبيق الـ Super App يتيح لعملاء كريم فرصة استبدال نقاطهم سواء للتبرع لمؤسسات خيرية محلية ، أو للحصول على خدمات وميزات اضافية من شركة كريم أو من شركائها المسجلين على التطبيق وتسعى باستمرار إلى تعزيز برنامج الولاء الخاص بها وإثرائه بالتعاون مع شركاء محليين وإقليميين والعديد من المؤسسات الخيرية.