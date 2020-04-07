“كريم” تسهل على عملائها التبرع لصالح وزارة الصحة

عمان – وقعت شركة كريم اتفاقية تعاون مع منصة “نوى” – إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد- تقوم بموجبها “كريم” بتسهيل عملية تبرع عملائها لصالح وزارة الصحة الأردنية من خلال استبدال نقاط برنامج الولاء الخاص بشركة “كريم”.

ووقع الاتفاقية عن شركة “كريم” مديرها العام صبري حكيم، وعن مبادرة نوى رئيسها التنفيذي أحمد الزعبي.

وبموجب الاتفاقية سيُتيح تطبيق “كريم” لعملائه فرصة التبرُّع المباشر لوزارة الصحة بالقيمة التي تناسبهم من خلال برنامج Careem Rewards بحيث سيتمكن عملاؤها من استبدال عدد معين من نقاط برنامج الولاء بمبلغ نقدي يذهب لصالح وزارة الصحة الأردنية بكبسة زر.

من جهته قال صبري حكيم، مدير عام شركة “كريم” في الأردن “نحن فخورون بهذا التعاون مع منصة “نوى” لإطلاق فرصة للمساهمة في خدمة الوطن في هذا الظرف الطارئ. ترجمة لهذا التعاون، سنقوم بتوفير آلية سلسة لعملائنا للمشاركة بدعم الجهود الحكومية الحالية لمواجهة الأزمة”.

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لسلسلة من المبادرات المحلية التي أطلقتها شركة “كريم” للإسهام في تحمل قسط من المسؤولية الوطنية في الحد من انتشار فيروس كورونا وعلى رأسها جهود وزارة الصحة الأردنية وطواقمها.

يُذكر أن منصة “نوى” www.naua.org هي منصة إلكترونية غير ربحية وهي إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد وتندرج تحت محور عمل العطاء والخدمة المجتمعيّة في استراتيجيّة عمل المؤسسة، بكونها منصة اجتماعية إلكترونية تعمل على تشبيك القطاع الخاص والأفراد مع المؤسسات غير الربحية والجمعيات لتشجيع العمل الخيري والتطوعي، بهدف تعزيز المساهمة في التمكين المجتمعي وقياس الأثر الناتج والتعريف به، وذلك للوصول إلى الفئات والقطاعات الأكثر احتياجاً بسهولة أكبر، وتلبية هذه الاحتياجات والوقوف الفعلي على حاجاتها.