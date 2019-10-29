“كريم” تطلق حملة تحفيزية لكباتن “NOW Careem” و”Careem Box” المميزين

عمان- أطلقت شركة “كريم” حملة تحفيزية لكباتنها خلال شهر آب (أغسطس) من العام الحالي، لتستمر حتى على مدار عام كامل، مستهدفة مكافأة الكباتن المتميزين من شبكة كباتن “Careem NOW” و”Box”، مقدمة العديد من الجوائز القيمة التي تُهدى للفائزين والتي تتضمن 12 “سكوتر” من نوع Aprilia، وذلك بالتعاون مع شركة الماتورات الأردنية- دروزة موتورز، بهدف تحسين الخدمة المقدمة للعملاء باستمرار وتحفيز الكباتن ومنحهم قيماً مضافة.

وستسلم “كريم” ضمن المهرجان شهرياً العديد من الجوائز التي تتنوع ما بين النقدية والهواتف المتنقلة الحديثة لأصحاب الأداء الأفضل وفقاً للتقييمات وعدد الرحلات المنفذة، فضلاً عن نسبة قبول الرحلات لتنفيذها، مع جائزة شهرية كبرى تتمثل بسكوتر للكابتن الأفضل أداء.