“كريم” تعدّ دراسة لحل جميع مشاكل النقل العام في المملكة



عمّان- كشفت شركة “كريم”، الشركة الرائدة في خدمة حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى تركيا، والباكستان، عن مضيها قدماً في إعداد ورقة عمل بيضاء، لتكون دليلا لرسم معالم مستقبل النقل العام في المملكة، وذلك من خلال اقتراح إطلاق المزيد من خدمات النقل الجديدة والمتنوعة التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات والشرائح المجتمعية، ومنها خدمات النقل المدرسي والجامعي والنقل العام، حيث بدأت بإعداد الدراسة بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والمختصين في قطاع النقل والاستشارات الحكومية على مستوى محلي وعالمي.

من المتوقع أن تتضمن مخرجات الورقة البيضاء واقع النقل المدرسي في المملكة وتقدم المقترحات لصانعي القرار في قطاع النقل حول كيفية إيجاد وتطوير وسائل نقل مستدامة لأطفال المدارس الحكومية، والتي يمكن الاستفادة منها كحلول فعالة تسهم في الارتقاء بقطاع النقل وتحسين خدماته ، بالإضافة الى تقديم نماذج تجريبية يسهل اعتمادها وتبنيها من الجوانب التشريعية والتشغيلية والمالية، لتضم بعد ذلك مقترحات لقطاع النقل الجامعي والعام. وستسلط “كريم” الضوء في ورقة العمل على الحاجة إلى توفير خدمات نقل مدرسي آمنة ومريحة بما ينسجم مع التزامات الحكومة تجاه التعليم وتنمية رأس المال البشري ويسهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما أنها ستسلط الضوء على المتطلبات التي يجب أخذها بعين الاعتبار لجعل النقل المدرسي الرسمي الخيار الأول لأولياء الأمور. وسوف تتضمن ورقة العمل البيضاء، المتوقع الانتهاء منها في شهر تموز القادم، العديد من التقارير والتوصيات وستوفر أيضاً خططاً لتوفير خدمات نقل آمنة وفاعلة لطلاب المدارس الحكومية في المستقبل. وتعليقاً على هذا الشأن، قال مدير عام شركة “كريم” في الأردن وفلسطين، صبري حكيم: “لقد حرصنا على إعداد الورقة البيضاء لوعينا بالمشاكل التي تواجه قطاع النقل الجماعي ولنكمل مساعينا في لعب دور حيوي في تطوير قطاع النقل في المملكة، لقد أثبتت شركة كريم إمكانية تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات النقل للأفراد، وتسعى أن تكمل طموحها لإيجاد حلول لتحديات أخرى في قطاع النقل. نأمل من خلال هذه الدراسة أن نضع بين أيدي صناع القرار مقترحاً سهل التنفيذ استناداً على خبرتنا في قطاع النقل خلال السنوات الأربع الماضية بجهود مشتركة مع الخبراء والمختصين في قطاع النقل.”