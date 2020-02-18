“كريم” تعزز المزايا لكباتنها من التاكسي الأصفر

عمان -انبثاقا من استراتيجيتها الخاصة بكباتنها ومنهم كباتن التاكسي الأصفر، عززت شركة “كريم” الأردن باقة المزايا التي تقدمها لهم مع أخرى جديدة، وذلك حرصا منها على مواصلة إثراء تجربتهم وشراكتهم معها.

وتتجلى أهم المزايا الجديدة التي تقدمها الشركة لكباتن التاكسي الأصفر في تمكينهم من تحقيق وفورات أكبر، وذلك مع نسبة الاقتطاع التي تعد الأفضل والأقل في السوق المحلية، والتي تبلغ 10% لديها مقارنة مع ما يتراوح ما بين 15 % إلى 17 % لدى الغير، إلى جانب دفع المستحقات المالية للكباتن بواقع مرتين أسبوعيا، هذا فضلا عن تحديد المسافة الجغرافية بين الكابتن والعميل الذي يقوم بحجز رحلة بحد أقصى يبلغ 1.5 كيلومتر، وهو ما يخفف الأعباء ويسهل تفاصيل العمل والحياة.

وتضاف هذه المزايا الجديدة لتلك الأساسية التي تشمل إشراك كباتن التاكسي الأصفر كغيرهم من الكباتن في برامج التدريب والتطوير التي تنفذها الشركة لتعزيز المهارات المتنوعة ورفع الكفاءة، وبالتالي خدمة العملاء وتمثيل علامة “كريم” على أفضل وجه، وهو ما يضمن الحصول على أفضل تقييمات ومزايا هذه التقييمات، هذا فضلاً عن إشراكهم في فعاليات التواصل الإيجابي التي تحرص الشركة على إقامتها من أجل تعزيز الروابط، وإشراكهم في برامج التحفيز والتقدير التي تنطوي على المكافآت والمفاجآت والخصومات المتنوعة، هذا فضلا عن ما تقدمه لهم من خدمات مميزة فريدة كخدمة الدعم طيلة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، وخدمة خط الطوارئ، وغيرها. وكانت هذه الخطوة من “كريم” الأردن قد جاءت لتقديم أفضل تجربة لا تضاهى لكباتن التاكسي الأصفر، الذين بدأت بدمجهم ضمن منصتها منذ العام 2017 انطلاقاً من حرصها لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل بتطوير قطاع النقل ونقل الركاب عبر تشكيل منظومة مؤسسية متكاملة وفعالة، تنخرط فيها شريحة واسعة من الأطراف المعنية وذات العلاقة، وتقدم للجميع فرصا عادلة. ويشار إلى أن “كريم” تعتمد في اختيار كباتنها من مختلف الفئات ممن يحظون معها بفرص مدرة للدخل الإضافي، متسمة بقدرتها أيضاً على تقليل الوقت والجهد في البحث عن ركاب، واتباع منهجية محددة للراغبين في الانضمام إلى منصتها من خلال اجتياز سلسلة من الاختبارات والتقييمات بعد التحقق من السيرة الذاتية لهم، والتأكد من تمتعهم بحسن السيرة والسلوك، بالإضافة إلى خضوعهم لدورات تدريبية مكثفة للتأكّد من جاهزيتهم لخدمة العملاء بالمستوى المطلوب، وذلك على متن سيارات حديثة وخاضعة بدورها لفحوصات فنية وميكانيكية دقيقة.