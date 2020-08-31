“كريم” تعزز معايير السلامة للكباتن والعملاء

عمان – في ظل جائحة كورونا وما فرضته من عادات حياتية جديدة، سارعت شركة كريم باتخاذ العديد من التدابير الاحترازية التي تضمن سلامة كباتنها وعملائها.

وشملت هذه التدابير جميع الدول التي تعمل بها شركة كريم وعددها 13 دولة، وتنوعت ما بين ضرورة ارتداء الكمامات واستخدام معقم اليدين ودعوة الراكب للجلوس في المقعد الخلفي، وهي عادة لم تكن مألوفة – بل وتكاد تكون من المحرمات المجتمعية – في بعض البلدان.

وتواصل كريم الأردن تحديث إجراءات السلامة وفقا لمتغيرات الوضع الوبائي في كل دولة تعمل فيها. وفيما يلي أبرز الإجراءات التي اتخذتها كريم في الاردن منذ انتشار جائحة كورونا

وبالنسبة للكباتن، فقد دعمتهم بأشكال عدة لمساعدتهم على تخطي هذه الأزمة، حيث وفرت دعما ماليا لأي سائق يتوقف عن العمل لمدة 14 يوما بسبب إصابته بفيروس كورونا كما خصصت صندوقا لتوفير الدعم المادي للكباتن المصابين بمساهمات سخية من موظفي الشركة وشركاء كريم.