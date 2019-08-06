شركات وأعمال

“كريم” تفتح باب التسجيل للانضمام لشبكة كباتنها مع ألف فرصة عمل جديدة

منذ ساعتين
شعار تطبيق شركة كريم

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عمان- أعلنت شركة “كريم”، عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين بالانضمام لشبكة كباتنها، متيحة لهم ألف فرصة عمل جديدة مرنة ومدرة للدخل.
وكانت “كريم” قد سارعت باتخاذ هذه الخطوة في أعقاب القرار الصادر مؤخراً عن هيئة تنظيم قطاع النقل البري المتضمن رفع سقف السيارات العاملة لكل شركة مرخصة من شركات نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية إلى 6 آلاف سيارة لكل شركة، بموجب التعليمات المعدلة لقانون تنظيم نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية بعد أن كان محدداً بما قدره 5 آلاف سيارة لكل شركة.
وتعبّر “كريم”، من خلال عملها السريع على توفير المزيد من الفرص المدرة للدخل، عن ترحيبها بالتعليمات المعدلة الأخيرة، معتبرةً إياها إجراءً في الاتجاه الصحيح نحو المضي قدماً في تطوير قطاع النقل ونقل الركاب وتحفيز عصرنته؛ حيث ستتمكن من مواصلة تسهيل حياة الناس بتوفير خدمات نقل آمنة وموثوقة وذات جودة وكفاءة من حيث توافر السيارات والكباتن على نحو أكبر من السابق، وتقلص فترة الانتظار المرتبطة بمدى توافر الكابتن.
وبالرغم من هذه الخطوة الإيجابية، إلا أنه وبحسب إدارة شركة “كريم”، ما يزال هناك حاجة لإعادة النظر بالتعلميات الناظمة لعمل شركات نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية فيما يتعلق بسقف السيارات المسموح لها بالعمل، ليشمل عدداً أكبر من السيارات، وهو ما سيسفر عن تمكين الشركة من توسيع نطاق عملها وتغطيتها الجغرافية، لتشمل مختلف محافظات المملكة، وبالتالي توفير فرص إضافية مدرة للدخل للشباب الأردني، مشددةً على أهمية التشاور مع الشركات المرخصة وإطلاعهم على المنهجية المتبعة لتحديد السقف.

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