“كريم” تقدم مفهوما جديدا للخدمات البريدية وخدمات التوصيل

عمان-رعت شركة “كريم” فعالية يوم البريد العالمي الذي نظمتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في التاسع من تشرين الأول الحالي، والتي شهدت حضور مجموعة من العاملين في قطاع البريد. وكانت رعاية “كريم” للفعالية قد شملت تقديم عرض تقديمي عن الخدمات البريدية وخدمات التوصيل التي تقدمها وترفد السوق المحلية بها، متضمنةً كل من خدمة Careem BOX وCareem NOW.

هذا وألقى مدير إدارة السياسات العامة والحكومية لدى شركة “كريم” بالمشرق العربي، عمر مصاروة، كلمة بهذه المناسبة أشار عبرها إلى تطلعات الشركة ورؤيتها المتعلقة بقطاع التوصيل في الأردن، وإلى تعاون “كريم” الوثيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، مثمناً جهود الهيئة.

وكانت “كريم” قد وسعت مطلع العام الحالي نطاق خدمات النقل التي تقدمها عبر التطبيقات الذكية، معززة باقة الخدمات التي تقدمها في السوق الأردنية مثل خدمتي Careem NOW وCareem Box، وذلك في ظل عملها على تنفيذ رؤية 2022 التي تتمثل بتحويل تطبيق “كريم” إلى تطبيق “Super App” يُستخدم يومياً في المنطقة، وبالمساهمة في خلق المزيد من الوظائف والفرص المدرة للدخل للشباب الأردني.

ويقدم تطبيق Careem NOW خدمات التوصيل الطعام والسلع، موفرة إمكانية تتبع الطلبات في الوقت الفعلي، والتواصل بسهولة مع مركز خدمة العملاء الخاص بـ “كريم” والذي يعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، والذي يضم مئات من الشباب الأردني. وتعمل خدمة Careem NOW كمنصة تكنولوجية متطورة، موفرة ميزات إضافية عديدة للمطاعم وغيرها من المحلات، وهو ما يسهم باستقطاب المزيد من العملاء، كما كما يضمن تقديم تجربة مميزة.

أمّا بالنسبة لخدمة توصيل الطرود للأفراد والشركات، خدمة “Careem Box”، فإنها تتسم بدقة المواعيد والسرعة في الوصول والتوصيل؛ حيث أنها تقدم من خلال أسطول سيارات وشبكة كباتن مخصصة لتقديم الخدمة على مدار الساعة، لتسهيل تفاصيل الحياة اليومية بما لم يعد يقتصر على نقل الركاب من وإلى وجهاتهم، بل وبما بات يشمل نقل احتياجاتهم ومتطلباتهم من مكان إلى آخر.

بدوره علق رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات/ الرئيس التنفيذي، الدكتور المهندس غازي الجبور، قائلاً: “نحرص دائماً على تقديم الأفضل للشركات المرخصة والمستثمرين بما يخدم المصلحة الوطنية، للمساهمة في تعزيز جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وفقاً لأعلى المعايير، وللمساهمة في تنشيط الحركة التجارية للأفراد والشركات على حد سواء، وهو ما يعكس أهمية التعاون والتنسيق الدائمين بين القطاعين العام والخاص، حيث بلغ عدد المرخصين 103 مرخص لتقديم الخدمات البريدية في المملكة منهم 8 مرخصين فئة دولي و95 مرخص فئة محلي بجانب مشغل البريد العام، شركة البريد الأردني.”