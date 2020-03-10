“كريم” تقدم ميزات استثنائية للشركات لتقليل فاتورة التنقل لموظفيها

عمان- مع توسع عملياتها في المملكة، لم تغفل شركة “كريم” عن تخصيص خدمات نقل لائقة بخيارات متنوعة لجميع الفئات والقطاعات بما فيها قطاع الشركات الذي شهد وما يزال نمواً في الاحتياجات في هذا المجال، بما يضمن تقديم العديد من المنافع التي من أبرزها تسهيل الأعمال وتيسيرها، إلى جانب تعزيز كفاءة العمل بالنسبة للشركات، وتخفيف الأعباء عن الموظفين الذين هم بحاجة للتنقل من أجل العمل، وأولئك الذين هم في موقع مسؤولية تأمين التنقلات، وغيرها.

ولعل أبرز المزايا التي تقدمها “كريم” للشركات، والتي كانت جاذبة لقاعدة كبيرة من العملاء من الشركات العاملة في مختلف القطاعات التنقل الآمن والموثوق؛ إذ تقدم “كريم” خدمات سهلة الطلب والاستخدام، فبكبسة زر واحدة، يمكن استدعاء أقرب كابتن متاح من الكباتن الموثوقين والمدربين تدريباً عالياً، للتنقل معه على متن سيارة حديثة وخاضعة لفحص فني دقيق، وبالتالي الانتقال من الوجهة المطلوبة للوجهة المرغوبة بمنتهى الراحة، مع إمكانية تتبع مسار السيارة منذ إجراء الطلب وحتى انتهاء المشوار، ومشاركته مع المعنيين.

كما توفر “كريم” باقات حلول متنوعة لعملائها من الشركات، لتلبي معها احتياجات موظفيها المختلفة من التنقلات والمشاوير، متيحةً لهم حرية الاختيار حسب ما يناسبهم من باقات 50 رحلة أو 30 رحلة، وذلك ضمن أسعار تفضيلية توفر عليهم الكثير. ولتفعيل هذه الخدمة، ما على المؤسسة ضمن قائمة العملاء سوى تفعيل حساب الشركات مع أحد موظفي قسم المبيعات لدى “كريم”، وبالتالي سيكون بإمكان موظفي المؤسسة الاستفادة من هذه العروض.