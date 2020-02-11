“كريم” تقدم “Air Doctor” للقادمين من المطار



عمان- ضمن جهودها المستمرة لتحقيق التميز في خدمة ورعاية عملائها وكباتنها، ومنحهم الأفضل، بدأت شركة “كريم” الأردن توفير منتج الحماية من الفيروسات والبكتيريا والفطريات والجراثيم “Air Doctor” في جميع سياراتها المتجهة من مطار الملكة علياء الدولي إلى مختلف المناطق والمحافظات.

وتأتي هذه الخطوة من “كريم” الأردن في الوقت الذي تكثر فيه أمراض الشتاء والأمراض المتناقلة في الهواء، كما يتزايد الخوف المصاحب من فيروس كورونا الآخذ بالانتشار في أنحاء العالم، وذلك دعماً منها للجهود الوطنية الرامية لاتخاذ المزيد من التدابير الوقائية التي تحافظ على سلامة وصحة المواطنين وزوار المملكة والقادمين إليها، بالتركيز على كباتنها وعلى عملائها؛ حيث قامت الشركة بتزويد الكباتن بالمنتج لاستخدامهم الشخصي ولتوزيعه على العملاء الذين يقومون بحجز رحلة معها وعبر تطبيقها من المطار لوجهتهم المقصودة.

ويعد منتج “Air Doctor” تقنية يابانية مبتكرة، تستخدم ثاني أكسيد الكلور بنسبة منخفضة للقضاء على جميع أشكال الحياة الجرثومية، مما يوفر الحماية ويقلل من فرص الإصابة بالعدوى الناتجة عن تلوث الهواء.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة من “كريم” تعد من سلسلة المبادرات العديدة والمتواصلة التي تنبثق عن حرص الشركة على الانتقال بحياة الناس نحو الأفضل، ليس فقط من خلال تلبية احتياجاتهم في مجال نقل الركاب العصري والآمن والموثوق، بل وعبر خدماتها المجتمعية وذات الأبعاد التنموية التي تمس قضايا مهمة، وتتصدى للتحديات بالتركيز على ما يتعلق بالبعد الصحي.