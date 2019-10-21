“كريم” توفر برنامج تملك دراجات السكوتر بالتعاون مع “الاتحاد”

عمان- أعلنت شركة “كريم” عن تعاونها مع “بنك الاتحاد”، من خلال إطلاق برنامج حصري لكباتن كل من خدمة Careem NOW وخدمة Careem Box لتمويل شراء الدراجات الآلية من فئة السكوتر وتملكها مع تسهيلات ومزايا غير مسبوقة.

وانبثقت هذه الخطوة من استراتيجية “كريم” لرعاية كباتنها وتعزيز تجربتهم معها وتسهيل تفاصيل حياتهم، بما لا يقتصر على تأمين مصدر دخل إضافي لهم وحسب، إنما بما يشمل مساندتهم في تلبية احتياجاتهم عبر العديد من الوسائل، ومنها التنويع في الخيارات المتاحة أمامهم بما يسهل عملهم، الأمر المتضمن اقتناء دراجات السكوتر للعمل عليها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، إذْ أن تكلفة هذه الدراجات أقل، كما أنها توفر استهلاك الوقود بالمقارنة مع السيارات، ما يمكّن الكباتن من تحقيق عائد أكبر، مع ضمان توصيل الطلبيات للعملاء بسرعة أكبر في ظل الازدحامات الخانقة.

وسيتمكن كباتن Careem NOW وCareem Box الحاليين والجدد من الاستفادة من هذه المبادرة في حال استيفائهم للشروط المحددة من قبل الشركة، والتي تتعلق بمعدل التقييم وعدد الرحلات التي قاموا بتنفيذها منذ انضمامهم للشركة.

وتعقيباً على هذا الشأن، قال مدير العمليات لشركة “كريم” في الأردن، كريم الزناتي: “سعداء بشراكتنا مع بنك الاتحاد، كونها تؤكّد على الابتكارية التي نتمتع بها ليس فقط في إدخال خدمات نقل الركاب وتوصيل الطعام والطرود الشخصية فحسب، بل بما يمتد ليشمل الابتكارية في أسلوب ووسائل تقديم هذه الخدمات.”

وأضاف الزناتي: “تجسد هذه الخطوة سعي “كريم” لمواكبة المتطلبات الاقتصادية وما يرافقها من متطلبات للحياة العصرية مع حلول مبتكرة لوسائل التوصيل والنقل، تتسم بكفاءتها من حيث الأداء، إلى جانب صداقتها للبيئة.”

ومن جانبه، قال رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الاتحاد، محمد عثمان: “نحن في بنك الاتحاد حريصون على العمل مع شركائنا لتحويل التحديات إلى فرص تساعد على تشكيل مستقبل مشرق للجميع من خلال إيجاد حلول مبتكرة على مختلف الأصعدة بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب وتسهيل وصولهم إلى الخدمات البنكية.”

هذا ويخضع الكباتن الراغبين باقتناء دراجة سكوتر من أولئك الحاصلين على رخصة قيادة من أية فئة، لفحص عملي فقط مع إعفائهم من إجراء الفحص النظري لدى إدارة ترخيص السواقين، مع ضرورة تقديم شهادة كفاءة بعشرة ساعات تدريب عملي. أما الكباتن الراغبين باقتناء دراجة سكوتر من غير الحاصلين على رخصة قيادة من إدارة ترخيص السواقين، فيتم إخضاعهم لتدريب متكامل يتضمن 20 ساعة تدريب نظري و10 ساعات تدريب عملي، لدى أحد مراكز التدريب المرخصة من أجل الحصول على شهادة كفاءة.