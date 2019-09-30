“كريم” توفر خدمة النقل من مطار الملكة علياء إلى مختلف المحافظات

عمان- ضمن مساعيها المستمرة لتشجيع عملائها على استخدام تطبيقها في جميع تنقلاتهم اليومية، وكونها التطبيق الوحيد المرخص لتقديم خدمات نقل الركاب من وإلى مطار الملكة علياء الدولي، أطلقت شركة “كريم”، حملة جديدة للتسهيل على عملائها الذين يستخدمون تطبيق “كريم” في تنقلاتهم من وإلى المطار.

حيث يمكن لزوّار الأردن أو المسافرين الأردنيين حجز سيارة من فئة “Airport” عند حجز رحلة من مطار الملكة علياء الدولي إلى مختلف محافظات المملكة، واختيار فئة سيارة “Economy” من نقطة انطلاقهم في العاصمة عمّان إلى المطار. وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال مدير عام شركة “كريم” في الأردن صبري حكيم: “نسعى دوماً في كريم للتميز في تلبية احتياجات مستخدمي تطبيق “كريم” والاستمرار في تسهيل حياتهم ومنحهم نمط حياة أفضل، من خلال تقديم مزايا ذات قيمة مضافة تثري تجربتهم وتجعل من خدماتنا خيارا مفضلا لهم، ويوفّر لهم وسيلة تنقل آمنة وموثوقة.”

وتأتي هذه الحملة لتنضم لمجموعة العروض والخصومات والخيارات العديدة على الرحلات التي تقدمها “كريم” لاستقطاب قاعدة متنامية من العملاء في المملكة، والتي نتطلع لتعزيزها وتنميتها والحفاظ على أقصى مستويات الرضى لديها، مما يسهم في تحقيق أهدافنا الرامية لتعزيز حضورنا المهني والاجتماعي.