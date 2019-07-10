“كريم” توقف خدمتها في الزرقاء

عمان- الغد- أعلنت شركة “كريم”، عن وقف عملياتها في محافظة الزرقاء لعدم إمكانية تلبية الطلب المتزايد على الخدمة من قبل العملاء، في ظل محدودية عدد السيارات المصرح عملها على التطبيق والتي تم تحديدها بـ5 آلاف سيارة فقط بناء على تعليمات هيئة تنظيم قطاع النقل البري، حيث ستتوقف الخدمة كليا يوم الأحد الموافق 14 تموز.

وقالت الشركة في بيان إنه وبالرغم من اتخاذ هذا القرار الخارج عن الإرادة، إلا أن “كريم” تؤكد على استمرار عملياتها في العاصمة عمّان ومحافظة إربد كالمعتاد، كما أنها تؤكد على عدم تأثر أي من كابتنها بهذا القرار؛ حيث سيكون بإمكان الكباتن في الزرقاء الاستفادة من خيار العمل على منصة “كريم” في عمّان أو إربد كما يرونه مناسباً.

وأشارت “كريم” إلى أن هذا القرار قد جاء بعد دراسة مستفيضة من قبل الإدارة التي تضع خيار التوسع في السوق الأردنية في صلب أولوياتها، مبينةً أن قرار الهيئة بتحديد عدد السيارات المسموح العمل بها على التطبيق بحد أقصى يبلغ 5 آلاف، قد حدّ من قدرتها على تحقيق طموحها، كما أن قلة عدد السيارات المتاحة مقارنة بالطلب المتزايد على الخدمة قد انعكس على أسعار الخدمة التي ارتفعت بشكل ملحوظ، وأثرت أيضاً على الوقت المستغرق لوصول الكابتن للزبون، حيث أن النقل بالتطبيقات الذكية يعتمد على معادلة العرض والطلب، ففي حال كان عدد السيارات المتوفرة (العرض) أقل من عدد العملاء (الطلب)، يتم تعديل السعر بشكل آلي فيرتفع السعر بشكل تلقائي.

وأكدت الشركة التزامها التام والدائم بتطوير قطاع النقل من خلال تطوير خدمات النقل المقدمة عبر التطبيقات الذكية، والتي شهدت نمواً ملحوظاً بعد إصدار نظام وتعليمات تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، وذلك بالعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة، معربةً عن أملها بإعادة النظر من قبل الجهات المعنية بعدد السيارات العاملة على التطبيق لتتمكن من خدمة أكبر عدد ممكن من الأردنيين.