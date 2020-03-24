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“كريم” و”أوبر” تعملان مع الجهات الرسمية لاتاحة استخدام منصاتهما من قبل المواطنين

منذ 20 دقيقة

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رهام زيدان

عمان – تعمل شركة كريم حالياً و بالتعاون مع شركة أوبر وبالتنسيق مع الجهات الرسمية لتسخير منصاتها لخدمة الوطن والمواطنين كإحد القنوات المعتمدة للتسوق خلال فترة الحظر، والتي ستمكن المواطنين من شراء حاجاتهم الأساسية من أقرب مركز تموين عبر كباتنها لشرائها لهم و إحضارها لمنزلهم.

وسيكون بإمكان المواطنين أيضاً التسوق إلكترونيًا عبر منصة كريم ناو والتي ستضم عدداً من مراكز التموين ليتم توصيلها عبر أحد الكباتن المعتمدين والمصرح لهم

وستعلن الشركة عن موعد إطلاق الخدمة حال تحديد تفاصيلها من الجهات الرسمية.

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