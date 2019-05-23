كرينبول: لا أحد يستطيع نزع الشرعية عن الأونروا

غزة– أكد مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) بيير كرينبول ان “لا احد يستطيع نزع الشرعية عن الاونروا”.

وشدد على أن الوكالة ستواصل تطبيق تفويضها الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

ورفض كرينبول في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الاونروا بغزة “أي محاولة لاتهام الاونروا بأنها السبب في ادامة قضية اللاجئين”، معتبرا ان الفشل السياسي هو السبب في وجود الاونروا واستمرار قضية اللاجئين.

وقال: “بالأمس كان هناك تأييد ساحق من 14 دولة للاونروا في مجلس الامن الدولي واهمية عملها”، ونحن نقول في رسالة مهمة للمجتمع الدولي واللاجئين، “سنواصل تقديم هذه الخدمات؛ نعرف أننا سنتعرض للكثير من الهجمات والانتقادات ولكن نحن سنواصل حسب التفويض الممنوح لنا من الجمعية العامة”.

وشدد كرينبول على أن الأونروا “لن تسمح على الإطلاق بأي محاولة لتدمير الشرعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين والذين عانوا لفترة طويلة”، مضيفا “لا أقول ذلك لأن الأونروا تملك تفويضًا سياسيًّا؛ بل بسبب النتائج المأساوية التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون بسبب استمرار هذا الصراع”.

وعبر كرينبول عن قلقه البالغ من التأثيرات النفسية على سكان غزة، وأن المجتمع الدولي لا يُبدي اهتمامًا كبيرًا لما يحدث فيها.

وأكد أن (الأونروا) تحاول بكل جهدها تجنيد الدعم المالي، وتواصل اتصالاتها مع الدول المانحة لتوفير الدعم المالي المطلوب، لا سيما أن لديها عجز بنحو 200 مليون دولار، مشيرا الى وجود أكثر من مليون لاجئ يستفيدون من المساعدات الإغاثية التي يجب ألا تتوقف.

وأشار الى أن الوكالة أعادت 500 موظف للدوام الكامل بعد أن حوّلوا للدوام الجزئي؛ جراء قطع المساعدات الأميركية العام الماضي.-(بترا)