كسر الرقم القياسي لسباق الحسين لتسلق الرمان هاجس المتسابقين منذ 12 عاما

عمان – الغد – يتنظر عشاق سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان بشغف كبير عند الساعة 9 من صباح يوم الجمعة 27 تموز (يوليو) المقبل انطلاق منافسات السباق التاريخي بمشاركة نخبة من المتسابقين الأردنيين والعرب.

ويتكون السباق من جولتين وجولة ثالثة وأخيرة لأفضل 15 نتيجة يحققها السائقون في الجولتين الثانية والثالثة ويبلغ طول المسار 3000 متر والبداية 203 أمتار، والنهاية 446 مترا وفرق الارتفاع 243 مترا ويبلغ مستوى التدرج 8 %.

السباق يجسد عبق الماضي وألق الحاضر

يجسد السباق عبق الماضي وألق الحاضر للمكانة المرموقة التي يحظى بها عند محبي سباقات الهضبات، وقد سمي السباق بسباق الحسين تخليدا لذكرى جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وكان أول سباقات تل الرمان انطلق العام 1953، وذلك عندما افتتح جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه حلبة تل الرمان، كما شارك كمتسابق في هذا السباق، واستمرت مشاركات جلالته حتى العام 1996، وقد حل أولا بزمن 1.57.28 دقيقة.

تكثيف الاستعدادات

على صعيد متصل، قامت اللجنة المنظمة للسباق بتجهيز ترتيبات السلامة كافة على المسار، وبات جاهزا لإقامة السباق وفقا لقوانين الاتحاد الدولي للسيارات “فيا”، وسيتم تخصيص أماكن للجمهور وتوفير شاشات للعرض لإتاحة الفرصة أمامهم للاستمتاع بالأجواء المميزة للسباق.

فتح باب التسجيل

ووفق التعليمات التكميلية للسباق، تم فتح باب التسجيل للسباق يوم الاثنين الماضي وتم تحديد الساعة 3 من عصر يوم الأربعاء 17 تموز (يوليو) المقبل موعدا للإعلان عن قائمة المشاركين في السباق، وستقام يوم الأحد 21 من الشهر نفسه عملية التدقيق الإداري وتوزيع الأرقام على المتسابقين والإعلانات الاختيارية في نادي السيارات الملكي، ومن ثم إجراء عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في السباق في كراج أبو طوق بالمنطقة الصناعية في وادي السير، وسيجري المتسابقون تدريباتهم ابتداء من يوم الاثنين 22 حتى يوم الأربعاء 24 تموز (يوليو) المقبل لمدة 3 أيام.

هاجس كسر الرقم القياسي

ومن المتوقع أن يشهد السباق، منافسة قوية على لقب هذا العام، خاصة في ظل منافسة أردنية تقودها كوكبة من أبطال سباقات السرعة والهضبات.

ويتطلع السائقون للعام الـ12 على التوالي إلى كسر الرقم القياسي لسباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان الدولي المسجل في العام 2007 باسم المتسابق اللبناني روجيه فغالي الذي حققه في العام 2007، والبالغ 1.48.76 دقيقة.

ويتطلع المتسابق خاتشيك شاديان إلى تحقيق لقب السباق للمرة الخامسة على التوالي، واحتكار الرقم القياسي بعدد ألقاب السباق، وكان شاديان قد حقق لقب سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان العام 2018 بزمن 1.50.65 دقيقة.

اللجان العاملة في السباق

يشرف على السباق لجنة حكام الحدث المكونة من رئيس اللجنة المهندس حسن علاء الدين والأعضاء مجدي النشاشيبي وفوزي صوالحة، ويدير السباق عمر زعرور وكبير المراقبين لؤي مرعي وكبير الأطباء – الخدمات الطبية الملكية، ومسؤول العمليات والاتصال محمد الدبوبي، وكبير الفاحصين الفنيين باسم ترزي وأعضاء لجنة الفحص الفني : ناصر قدومي ومراد مراد وعيسى خير وماهر مراد ونتاشا ذخقان وشرف المجالي وطارق مشربش ورائف جواهرية ورامز ترزي ورازان شرقاوي ورامي أبو طوق ومجدي مراد وحاتم المنير ويوسف الدعمي وسند حاكرون، وضابط شؤون المتسابقين يمان أبو العدس، ومسؤولة التسويق والعلاقات العامة داليا ناصر الدين، ومسؤول موقف الصيانة حمزة عثمان، ومسؤول التصوير الفوتوغرافي مؤيد فريج ، ومسؤول منطقة البداية موسى حزينة، ومسؤولي نقطة الانطلاق زيد أبو زيد ومحمد ومؤيد مكاوي ومسؤول النهاية محمد الشيخ ومسؤولي الموقف المؤقت حنا قبطي ومحمد أبو غوش ومسؤولي التوقيت والنتائج سامر عبيدو وحسام المصري ونرجس الشريدة ديما زراعيني وسامي عبيدو ومروة أبو بكر ويزن حسان، وسكرتاريا لجنة الحكام ألين صوالحة، ومسؤولي التدقيق الإداري محمد شتيوي وأحمد أبو رصاع علاقات المتسابقين يوسف الأسمر ويامن أبو العدس وسكرتيرة لجنة الحكام ألين صوالحة، ومسؤولي التوثيق محمد شتيوي وأحمد أبو رصاع، ومسؤول التزويد سامر حجازين، والمسؤول المالي محمد السيد، ومسؤول الأمن خليل السواعير ومسؤول المعدات رضا باكير.

برنامج السباق

– الأربعاء: 17/ 7 الساعة 3 عصرا الإعلان عن قائمة المشاركين.

– الأحد: 21/ 7: من الساعة 11 صباحا – 1 ظهرا، التوثيق الإداري وتوزيع أرقام التسابق على المتسابقين – نادي السيارات الملكي ومن الساعة 12 ظهرا – 3 عصرا ،عملية الفحص الفني في كراج أبو طوق المنطقة الصناعية (وادي السير).

– الاثنين: 22/ 7 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء، التدريب على المسار.

– الثلاثاء: 23/ 7 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء، التدريب على المسار.

– الأربعاء: 24/ 7 التدريب على المسار من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء.

– الخميس: 25/ 7 من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 6 مساء الفحص الفني الثاني للسيارات في موقف الصيانة – تل الرمان. وعند الساعة 7 مساء اجتماع الحكام في نادي السيارات الملكي، والإعلان عند الساعة 8 مساء عن المتسابقين المصرح لهم المشاركة في السباق، وعند الساعة 8.30 مساء الاجتماع الإلزامي لمدير السباق مع المتسابقين

– الجمعة: 26/ 7 الساعة 9 صباحا إنطلاق السباق.