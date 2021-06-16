كسر خط مياه يوقف ضخ المياه في إربد والمفرق

أحمد التميمي

اربد – أوقفت شركة مياه اليرموك ضخ المياه عن مناطق في اربد والمفرق بسبب توقف محطة الزعتري اليوم الأربعاء لوجود كسر على الخط الناقل الرئيسي من آبار العاقب لمحطة الزعتري قطر 600 ملم والعمل جاري حاليا من قبل كوادر الشركة لإنهاء أعمال إصلاح الخط .

وقال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني إن هذا التوقف سيكون له تأثير في التزويد المائي على العديد من المناطق حيث سيطال مناطق في محافظة المفرق حيث ستتأثر مناطق(حي الحسين ، حيان الخوالدة , مغير السرحان, الزعتري- البلد, الباعج، القرى الغربية من المفرق –رحاب ،حمامة العموش ،بويضة الحوامدة ، حي نور حمزة ،حي الحياك، حي الشياح ، حي ام سماقة) كما وستتأثر محافظة عجلون جزئياً

أما في لواء بني عبيد ستتأثر منطقة الصريح وفي لواء المزار ستتأثر كل من منطقة رحابا وزوبيا كما ستتأثر قرى غرب اربد بهذا الانقطاع.

وأكد المومني أن الشركة ستبذل أقصى جهد لها لإنهاء أعمال الصيانة بأسرع وقت ممكن و استئناف التزويد المائي للمواطنين.