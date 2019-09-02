كشافة “خليل السالم” تقيم مخيمها الكشفي الأول

منذ 3 ساعات

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عمان- أقامت كشافة خليل السالم مخيمها الكشفي الأول في منطقة دبين والذي حمل اسم “مخيم الإخاء” بالشراكة مع مجموعة طارق بن زياد الكشفية واستمر لثلاثة أيام.
وتنوعت نشاطات المخيم التي شارك فيها حوالي 200 فرد من فرق الأشبال والكشافة والمتقدم؛ حيث تخلل المخيم برامج التحدي والمغامرة والإنزال، بالإضافة للمهارات الكشفية والطهو الخلوي والفقرات المعرفية وبروتوكول رفع العلم وحفلات السمر. يذكر أن كشافة خليل السالم مجموعة كشفية تأسست حديثاً وقد حققت خلال فترة وجيزة إنجازات متعددة ونوعية كان أبرزها استضافتها لدراسة كشفية في الشهر الأول من تأسيسها، إضافة لاستيعابها أكثر من 100 فرد واختيارها كإحدى محطات زيارة المكتب الكشفي العالمي، بالإضافة لحصول رئيس مجلس إدارتها الدكتور حامد كنعان على وسام التميز الكشفي.

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