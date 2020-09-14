حياتناصحة وأسرة

كشف أول أعراض سرطان الدم

منذ ساعتين
الصداع من أعراض سرطان الدم
الصداع من أعراض سرطان الدم

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمّان-الغد- ىكشف البروفيسور رومان تيمنيكوف، عضو الجمعية الروسية لأطباء الأورام، الأعراض المبكرة لسرطان الدم.

5 علامات على السرطان المبكر لا تتجاهلها!

وينصح الأخصائي بضرورة إجراء الفحوص اللازمة عند ظهور أعراض مثل: الصداع والدوخة وفقدان الشهية والحمى دون سبب واضح والتعب والضعف العام وفقدان الوزن المفاجئ.

وأضاف، يمكن أن تظهر في مراحل المرض المتقدمة، أعراض على شكل عدم انتظام دقات القلب، وظهور بقع زرقاء على الجسم، وسوء التئام الجروح وزرقة في الشفاه والأظافر وإغماء وتشنجات وطفح جلدي وآلام في المفاصل والعظام.

وقال، “من الصعب تشخيص سرطان الدم في مراحله المبكرة، ولكن كقاعدة تكتشف الإصابة بالمرض خلال إجراء الفحوصات الطبية الدورية، أو عندما يراجع الشخص العيادة الطبية لسبب آخر”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأضاف الأخصائي موضحا، إن على الطبيب المختص الانتباه إلى التغيرات الحاصلة في تركيب دم المريض، وبالأخص الانتباه إلى وجود عناصر غير ناضجة في الدم على خلفية انخفاض الصفائح الدموية وكريات الدم البيضاء.

الوسوم

مقالات ذات صلة

العزاب ام المتزوجون في كورونا

العُزَّاب أم المرتبطون.. من الأنجح في التأقلم مع أزمة كورونا؟

منذ 42 دقيقة
فيسبوك ووتش

“فيسبوك” تتيح لمستخدميها إمكان مشاهدة البرامج والأفلام “معاً”

منذ 55 دقيقة
مصادر فيتامين د الغذائية

أطعمة تزيد مستويات فيتامين (د) في الجسم!

منذ 3 ساعات
تريشيا كاسدن أسست شركتها الخاصة لإنتاج مستحضرات التجميل حين كانت في الستينات من عمرها

التمييز على أساس السن في العمل: لماذا النساء يمثلن غالبية ضحاياه؟

منذ 3 ساعات
انتخابات 2020
57 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock