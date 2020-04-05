العرب والعالمدولي

إصابة بفيروس كورونا بمخيم ثان للاجئين في اليونان

منذ 35 دقيقة

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اثينا – فرضت السلطات اليونانية الأحد الحجر الصحي على مخيم مهاجرين ثان قرب أثينا بعد إجراء فحص لمواطن أفغاني فيه كشف إصابته بفيروس كورونا المستجد، على ما أعلنت وزارة الهجرة.
وفرض “الحظر الصحي التام” لمدة 14 يوما على مخيم مالاكاسا على مسافة حوالى 38 كلم شمال شرق أثينا مع حظر الخروج منه والدخول إليه.
وأوضحت الوزارة أن أفغانيا عمره 53 عاما ويعاني بالأساس من مرض، حضر من تلقاء نفسه إلى مستوصف المخيم بعدما ظهرت عليه أعراض وباء كوفيد-19.
ونقل إلى مستشفى في أثينا حيث أظهر فحص إصابته بالوباء. وذكرت الوزارة أنه تم عزل عائلته وتجري حاليا فحوص عامة لجميع سكان المخيم.
وتؤوي مخيمات اللاجئين في اليونان عشرات الآلاف من طالبي اللجوء يعيشون فيها وسط ظروف صعبة. ورصدت بؤرة للمرض الخميس في مخيم ريتسونا على مسافة 80 كلم شمال أثينا، وتبينت إصابة 23 من المقيمين فيه حتى الآن. (أ.ف.ب)

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