كشف اعتداءات كبيرة على خطوط رئيسية في الكرك والزرقاء – (صور)

هشال العضايلة

الكرك – أسفرت حملة تنفذها أجهزة وطواقم وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا وادارة مياه الزرقاء وادارة مياه الكرك منذ يومين بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة ووحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع وزارة الداخلية والحكام الاداريين في المناطق وبأسناد من مديرية الامن العام وقوات الدرك والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة عن ضبط عشرات الاعتداءات على خطوط المياه الرئيسية والناقلة وتمديد خطوط لمزارع للتأجير وتعبئة برك فيها للسباحة وتمديد خطوط ووصلات لمنازل بطريقة غير قانونية ومخالفة خارج مناطق التنظيم دون اشتراكات وتعطيل عدادات المياه في مناطق كل من محافظة العاصمة كل من الموقر ومحافظة الزرقاء ( الضليل، الحلابات، الطيبة، بيرين ، ام رمانة ،رجم الشوك ،المسرة، صحارى) ومناطق لواء الهاشمية (ام الصليح ، ابو الزيغان ، القنية ) و لواء الرصيفة ( الفاخورة، حطين، المقبرة) ومحافظة الكرك في لواء عي والقطرانة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بأكثر من 100 الف متر مكعب .

وبالتفاصيل قال مصدر مسؤول في الوزارة/ سلطة المياه انه وبناء على الحملة المكثفة التي تنفذها الوزارة / سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا بالتعاون مع مديرية الامن العام تم ضبط هذه الاعتداءات من خلال تنفيذ خطوط رئيسية من الخط الناقل قطر 8 انش في منطقة الحلابات لتزويد خطوط لعشرات العقارات بطريقة مخالفة دون اشتراكات لسقاية مواشي واغنام وفي مناطق بيرين والهاشمية تمديد خطوط لتزويد مزارع للتأجير وبرك سباحة وفي الرصيفة تمديد خطوط مخالفة لسحب المياه بطريقة مخالفة ومد خطوط لعقارات غير مشتركة اصلا وتعطيل عدادات وفي الكرك لواء عي والقطرانة تمديد خطوط مخالفة ايضا حيث تم فصل هذه الخطوط واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة مؤكدا ان الحملة ستتواصل خلال الايام القادمة لتشمل معظم المناطق.

وشددت الوزارة / سلطة المياه انها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية كون هذه الاعتداءات تشكل احد اهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه واثنى المصدر على تعاون وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والاجهزة الامنية و المواطنين مؤكدا ان الحملة ستستمر في عدد من مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه ماضية بكل حزم وفاعلية .