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كشف التفاصيل المالية لعقد غريزمان مع برشلونة

منذ ساعتين

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كشفت تقارير صحفية عن التفاصيل المالية لصفقة ضم برشلونة بطل الدوري الإسباني، للفرنسي أنطوان غريزمان من أتليتكو مدريد.

ووفقا لموقع “foot01″، من المقرر أن تتم الصفقة في الأول من يوليو/تموز المقبل؛ حيث سيدفع النادي الكتالوني 120 مليون يورو، هي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وسيضحي غريزمان بجزء كبير من راتبه السنوي من أجل الانضمام إلى الفريق الكتالوني، حيث سيحصل على 17 مليون يورو سنوياً، بينما كان يحصل على 23 مليون يورو مع أتلتيكو مدريد.

ومن المقرر أن يرتفع راتب غريزمان مع برشلونة كل عام بنحو مبلغ مليون يورو وصولا إلى عام 2021.

ويحتوي عقد غريزمان مع العملاق الكتالوني على بند يتيح له الحصول على مليوني يورو مكافأة في حال التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.-(سبوتنيك)

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