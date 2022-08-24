كشف تفاصيل عن الفتاة التي ظهر معها بيكيه

كشفت تقارير صحافية بعض التفاصيل عن الفتاة التي حضر معها بيكيه حفل المطرب الإسباني داني مارتن قبل عدة أيام.

الفتاة هي كلارا تشيا مارتي البالغة من العمر 23 عامًا وولدت في ​برشلونة​، وتعمل في شركة كوزموس للإنتاج التي يملكها بيكيه.

كما أنها طالبة علاقات عامة، وكان الأشخاص المحيطون بالمدافع الكتالوني يعرفونها بالفعل، وعندما بدأت الشائعات الأولية عن وجود علاقة بين بيكيه وامرأة شقراء تتناسب مع وصف كلارا تشيا، أغلقت الشابة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن بيكيه انفصل مؤخراً عن المطربة الكولومبية ​شاكيرا​.