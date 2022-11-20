كشف سبب “حريق غزة الدامي”

قال محققون، الأحد، إن الحريق الهائل، الذي نشب الأسبوع الماضي في شقة بقطاع غزة، اندلع بالخطأ على يد رجل يستخدم البنزين في خدعة احتفالية، لكن لم يوضحوا كيف توصلوا إلى هذا الاستنتاج.

وأسفر الحريق عن مصرع 22 فردا من نفس العائلة ولم يكن هناك ناجون بإمكانهم وصف الأحداث.

واندلع الحريق يوم الخميس في شقة بالطابق الثالث من منزل عائلة أبو ريا في مخيم جباليا المزدحم للاجئين في شمال غزة.

وقال مسؤولون في البداية إن 21 شخصا لقوا مصرعهم. وقال النائب العام في غزة محمد النحال يوم الأحد إن عدد الوفيات وصل إلى 22، دون الخوض في التفاصيل.

وأضاف للصحفيين أن نادر أبو ريا دعا والديه وإخوته وأولادهم للاحتفال بعودة شقيقه الأكبر من رحلة في الخارج.

وقال النحال إنه في وجود جميع الضيوف معا في منزل العائلة، بدأ نادر في غرفة المعيشة بإعداد ما تم الإشارة إليها بأنها خدعة احتفالية تتضمن البنزين.

وذكر النائب العام في بيان: “سبب الحريق هو استخدام نادر للبنزين في عرض احتفالي بالنار خلال الحفل”.

وتابع: “فقد نادر السيطرة ووصلت الشعلة إلى صهريج البنزين القريب واندلعت النيران”.