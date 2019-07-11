كشف ملابسات مقتل مواطن تغيب منذ 5 أشهر والقبض على الفاعل

عمان-الغد -قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه وبتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٧ ورد بلاغ لمديرية شرطة وسط عمان بتغيب أحد الاشخاص عن المنزل ، حيث جرى في حينه التعميم عن فقدانه ومباشرة البحث عنه .

وأضاف أنه ومنذ تاريخ الابلاغ عن تغيبه استمرت اعمال البحث والتحقيق وجمع المعلومات حول القضية لحين تمكن فريق من شعبة بحث جنائي العاصمة من الاشتباه باحد الاشخاص ووجود صلة له بتغيب ذلك الشخص ، حيث القي القبض عليه ، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بقتل الشخص المتغيب قبل خمسة اشهر تقريباً اثر خلاف حصل بينهما ودفنه بعد ذلك داخل احد المنازل بمنطقة النزهة وسط العاصمة .

وتابع أنه جرى على الفور ابلاغ المدعي العام المختص الذي أمر بتشكيل لجنة لاستخراج الجثة،حيث باشرت اللجنة اعمال البحث داخل المنزل وجرى في هذا اليوم استخراج جثة المغدور وتحويلها للطب الشرعي ، فيما قرر المدعي العام توقيف الجاني ١٥ يوما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد.