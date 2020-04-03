“كعكة كورونا” في غزة لتوعية المواطنين على فيروس كورونا

خان يونس -مع تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم، تكثر إرشادات التوعية بطرق مختلفة، ففي غزة صنع إياد ابو زرقة “كيكة كورونا” تصور امرأة تضع كمامة طبية على وجهها، لحمل الناس على الوقاية.

نشر إياد أبو زرقة صاحب مصنع للحلويات في خان يونس في جنوب قطاع غزة على موقع فيسبوك صورة “كيكة كورونا” كان أقترحها على شاب لتقديمها هدية لعروسه الأسبوع الماضي.

وفوجئ بعد ذلك بعشرات الطلبات لإعداد هذه الكعكة.

والكعكة عبارة عن صورة لوجه امرأة بعيون كبيرة تضع كمامة طبية زرقاء اللون وكتب عليها “كيكة كورونا”.

ويقول أبو زرقة إن الفكرة تهدف إلى “حث الناس على الحفاظ على صحتهم والوقاية من أجل سلامة الجميع. على الناس أن تتعود على لبس الكمامة” مشددا على أن “الكورونا لا يخيف”.

لكنه أشار إلى أهمية الحرص وإجراءات الوقاية من هذا المرض الذي أدى إلى وفاة أكثر من 52 ألف شخص عبر العالم.

وتفيد وزارة الصحة في غزة التي تديرها حركة حماس أن 12 فلسطينيا أصيبوا بالفيروس، وتعافى ثلاثة منهم في القطاع الفقير والذي تفرض عليه إسرائيل حصارا مشددا منذ ثلاثة عشر عاما تقريبا.

وللشهر الثاني على التوالي تغلق حماس كل المدارس والجامعات والمساجد وتمنع التجمعات في القطاع، وتفرض إجراءات وقائية مشددة.

ونشر أبو زرقة صورا عبر مواقع التواصل الإجتماعي لعماله في المصنع وهم يرتدون ملابس وكمامات طبية. ويقول “نريد بث الطمأنينة للناس”.

ويضيف “بسبب كورونا أغلقت الكثير من المصانع والمحلات كن بعدما نشرنا صورة الكيكة تضاعف العمل لدينا في المصنع، وثمة إقبال شديد لصناعة كيكة كورونا لحفلات الزفاف وأعياد الميلاد في البيوت وللهدايا”.

وبسبب إغلاق قاعات حفلات الزفاف، لجأ الكثير من العازبين إلى إقامة أعراس صغيرة في بيوتهم.(أ ف ب)