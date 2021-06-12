“كفاءة” يطلق نتائج “المؤشر الأردني للتنمية والازدهار” والحريات الشخصية الأدنى بعلامة 30.4 بالمئة

عمان – الغد – أطلق مركز مؤشر الأداء ” كفاءة”، اليوم السبت، نتائج المؤشر الأردني للتنمية والازدهار عن العام 2020، والذي حل فيه محور تطور وانفتاح السوق كأكثر المحاور تقدمًا، بعلامة مكافئة مقدارها 64.8 بالمئة، والحريات الشخصية الأدنى بـ30.4 بالمئة.

المؤشر العام، والذي يضم 15 محورًا رئيسيًا أحرز علامة كلية مكافئة مقدارها 48.3 بالمئة، متأثرًا بضعف أداء 8 محاور جاءت نتائجها بأقل من 50 بالمئة، وهي: التعليم 48.7 بالمئة، والأمن والسلامة 48.0 بالمئة، والصحة 47.2 بالمئة، ورأس المال الاجتماعي 41.0 بالمئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 40.5 بالمئة، والاستقرار المالي وجودة الاقتصاد 40.4 بالمئة، والبيئة 31.0 بالمئة، والحريات الشخصية 30.4 بالمئة.

محور تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، جاء متقدمًا بالمركز الثاني بعلامة مكافئة 58.3 بالمئة، تلاه الاستثمار وتطور الأعمال 58.0 بالمئة، والحوكمة 56.9 بالمئة، والعمل 54.3 بالمئة، والبنية التحتية 53.1 بالمئة، وجودة الحياة 52.0 بالمئة.

المؤشر، الذي سبق وأعلن عن إطلاقه بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، وحسب ما صرح الرئيس التنفيذي للمركز المهندس معاذ المبيضين، يتكون من 100 مؤشر فرعي، ضمن 15 محورًا رئيسيًا، وقد تم تطويره ليعكس مستويات الأردن في أهم المؤشرات العالمية وتعزيزًا لمسيرة التنمية.

وأوصى، الحكومة بضرورة مراقبة المؤشر وإعتماده كأحد أدوات القياس، والذي من شأنه أن يضع أصحاب القرار أمام مواطن الخلل وضعف الأداء، بالإضافة إلى العمل على تعزيز أداء المؤشرات المتقدمة، ووضع الخطط المناسبة لتحسين أداء المؤشرات ذات الأداء المنخفض.